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Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка

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Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 6
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
For Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 6
  • Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722204
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
For Lovers
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, That Old Feeling, Everything Happens To Me, Like Someone In Love, You Don’t Know What Love Is, Let’s Get Lost, Another You, Alone Together, Lush Life, September Song, Trav’lin’ Light, You Go To My Head, My Funny Valentine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
William Claxton's Chet Baker Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка

В своем двойном амплуа - трубача и певца - Чет Бейкер был одним из бесспорных мастеров джазовой баллады. На этом релизе собраны его лучшие выступления в этом жанре (вокал на стороне А, инструментальные партии на стороне B), все работы являются студийными записями с отличным качеством звука. Среди наиболее ярких композиций - "My Funny Valentine", ставшая классикой Бейкера, "Alone Together" и знаменитая "Lush Life" Билли Стрэйхорна, которую Бейкер больше никогда не записывал в студии. Чету аккомпанируют такие гиганты джаза, как Билл Эванс, Пеппер Адамс, Кенни Баррелл, Кенни Дрю, Пол Чамберс и Филли Джо Джонс.

Отзывы о товаре Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569191057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
For Lovers
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Fall In Love Too Easily, That Old Feeling, Everything Happens To Me, Like Someone In Love, You Don’t Know What Love Is, Let’s Get Lost, Another You, Alone Together, Lush Life, September Song, Trav’lin’ Light, You Go To My Head, My Funny Valentine
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
William Claxton's Chet Baker Collection
Страна производитель
Испания
Описание
В своем двойном амплуа - трубача и певца - Чет Бейкер был одним из бесспорных мастеров джазовой баллады. На этом релизе собраны его лучшие выступления в этом жанре (вокал на стороне А, инструментальные партии на стороне B), все работы являются студийными записями с отличным качеством звука. Среди наиболее ярких композиций - "My Funny Valentine", ставшая классикой Бейкера, "Alone Together" и знаменитая "Lush Life" Билли Стрэйхорна, которую Бейкер больше никогда не записывал в студии. Чету аккомпанируют такие гиганты джаза, как Билл Эванс, Пеппер Адамс, Кенни Баррелл, Кенни Дрю, Пол Чамберс и Филли Джо Джонс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - For Lovers (8436569191057) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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