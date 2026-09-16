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Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка

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Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 1
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 2
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 3
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 4
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 5
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 6
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 7
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 8
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
Paul Chambers Quintet
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
Paul Chambers Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minor Run-Down, The Hand Of Love, The Morning Sunrise, Whims Of Chambers, Four Strings, What's New, Beauteous, Tales Of The Fingers 4:4
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minor Run-Down, The Hand Of Love, The Morning Sunrise, Whims Of Chambers, Four Strings, What's New, Beauteous, Tales Of The Fingers 4:4



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
Paul Chambers Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minor Run-Down, The Hand Of Love, The Morning Sunrise, Whims Of Chambers, Four Strings, What's New, Beauteous, Tales Of The Fingers 4:4
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minor Run-Down, The Hand Of Love, The Morning Sunrise, Whims Of Chambers, Four Strings, What's New, Beauteous, Tales Of The Fingers 4:4


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Chambers - Paul Chambers Quintet (8436569193440) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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