Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lewis Taylor - Lewis Taylor (4251804123402) виниловая пластинка
В 1996 году Льюис Тейлор выпустил свой одноименный шедевр. Настоящая современная классика, этот альбом опередил свое время на годы. Забудьте о 25 годах назад, он легко мог быть создан в 2021 году. Непринужденное сочетание нео-соула, утонченной поп-музыки, умных грувов и непринужденного белого фанка, он получил восторженные отзывы критиков и музыкальных легенд. Но альбом так и не смог произвести фурор, и, учитывая, что в то время это, вероятно, был лишь символический виниловый релиз, оригинальные записи давно уже практически невозможно найти. Для одних Льюис Тейлор остается священной реликвией, а для большинства – преступно неизвестным. Безупречные влияния Льюиса Тейлора создали ослепительную звуковую палитру: альбом в целом напоминает гениальность Принса; вокальный стиль вызывает тоску и мощь Марвина Гэя; непринужденная игра на гитаре демонстрирует виртуозность Джими Хендрикса; завораживающие тона напоминают Трики; новаторское продюсирование и звукорежиссура позволяют сравнивать его с такими студийными новаторами, как Тодд Рундгрен и Брайан Ино; многослойные, сложные гармонии напоминают Брайана Уилсона времен альбома Pet Sounds; мрачная, драматичная музыка напоминает Скотта Уокера и Стиви Уондера; сложные аранжировки создают текстуры и настроения, похожие на музыку Шугги Отиса на альбоме Inspiration Information; Смелые эксперименты сродни прогрессивным артистам вроде Faust и Tangerine Dream; атмосфера перекликается с Grace Джеффа Бакли… и так далее. Всё это может показаться маркетинговой гиперболой, но не в случае с Be With. Поистине удивительно, как такой хороший альбом мог пройти мимо стольких людей. Но, несмотря на все отсылки, сходство лишь поверхностное, потому что альбом звучит по-настоящему оригинально. Он существует в своей собственной, странной вселенной, которая то мрачна и задумчива, то ярка и радостна. В конечном итоге, Тейлор звучит как Тейлор. Хотя по титрам этого не скажешь, альбом — не только работа Льюиса. Сабина Смит указана в титрах как исполнительный продюсер на оригинальной обложке, но на самом деле она работала с Льюисом над продюсированием и аранжировками, исполнила много бэк-вокала и стала соавтором песен Track, Song, Lucky и Damn вместе с Льюисом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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