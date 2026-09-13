Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка
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Описание товара Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка
Ned Doheny's Hard Candy 2024 года, первоначально выпущенного в 1976 году, широко считается лучшим альбомом в стиле «блю-айд соул» всех времен. Долгое время вызывало разочарование то, что этот идеально выверенный шедевр из Южной Калифорнии был недоступен на виниле почти 40 лет. Ранее пиратские копии выпускались в смехотворно дешевом виде, и оригинальные экземпляры редко можно найти дешевле 100 долларов. Be With Records, новый лейбл, специализирующийся на переизданиях только на виниле, продолжает в том же духе, выпуская свой третий релиз – первое официально лицензированное переиздание морской классики Дохени. Пожалуй, наиболее известна эта безупречно плавная композиция, включающая в себя нестареющую Get It Up For Love, прекрасный пример среднетемпового «белого» фанка середины 70-х. Продюсером альбома выступил легендарный Стив Кроппер, а в записи приняли участие все звезды звучания Laurel Canyon soft-yacht (Джей Ди Саузер, The Eagles, Линда Ронстадт, вся духовая секция Tower of Power!), но альбом загадочным образом провалился. С тех пор он стал культовым. Выпущенный на аудиофильском 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и полноцветного внутреннего конверта, этот очень ограниченный тираж в 500 экземпляров нельзя пропустить.
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Теги товара: Соул
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Теги товара: Соул
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