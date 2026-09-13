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Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка

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Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 1
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 2
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 3
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 4
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 5
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 6
Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Hard Candy
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 1
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 2
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 3
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 4
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 5
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 6
  • Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722134
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Hard Candy
Жанр
Soul
Трек-лист
Get It Up For Love, If You Should Fall, Each Time You Pray, When Love Hangs In The Balance, A Love Of Your Own, I’ve Got Your Number, On The Swingshift, Sing To Me, Valentine (I Was Wrong About You)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка

Ned Doheny's Hard Candy 2024 года, первоначально выпущенного в 1976 году, широко считается лучшим альбомом в стиле «блю-айд соул» всех времен. Долгое время вызывало разочарование то, что этот идеально выверенный шедевр из Южной Калифорнии был недоступен на виниле почти 40 лет. Ранее пиратские копии выпускались в смехотворно дешевом виде, и оригинальные экземпляры редко можно найти дешевле 100 долларов. Be With Records, новый лейбл, специализирующийся на переизданиях только на виниле, продолжает в том же духе, выпуская свой третий релиз – первое официально лицензированное переиздание морской классики Дохени. Пожалуй, наиболее известна эта безупречно плавная композиция, включающая в себя нестареющую Get It Up For Love, прекрасный пример среднетемпового «белого» фанка середины 70-х. Продюсером альбома выступил легендарный Стив Кроппер, а в записи приняли участие все звезды звучания Laurel Canyon soft-yacht (Джей Ди Саузер, The Eagles, Линда Ронстадт, вся духовая секция Tower of Power!), но альбом загадочным образом провалился. С тех пор он стал культовым. Выпущенный на аудиофильском 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и полноцветного внутреннего конверта, этот очень ограниченный тираж в 500 экземпляров нельзя пропустить.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[8713748984427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ned Doheny
Альбом (сингл)
Hard Candy
Жанр
Soul
Трек-лист
Get It Up For Love, If You Should Fall, Each Time You Pray, When Love Hangs In The Balance, A Love Of Your Own, I’ve Got Your Number, On The Swingshift, Sing To Me, Valentine (I Was Wrong About You)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ned Doheny's Hard Candy 2024 года, первоначально выпущенного в 1976 году, широко считается лучшим альбомом в стиле «блю-айд соул» всех времен. Долгое время вызывало разочарование то, что этот идеально выверенный шедевр из Южной Калифорнии был недоступен на виниле почти 40 лет. Ранее пиратские копии выпускались в смехотворно дешевом виде, и оригинальные экземпляры редко можно найти дешевле 100 долларов. Be With Records, новый лейбл, специализирующийся на переизданиях только на виниле, продолжает в том же духе, выпуская свой третий релиз – первое официально лицензированное переиздание морской классики Дохени. Пожалуй, наиболее известна эта безупречно плавная композиция, включающая в себя нестареющую Get It Up For Love, прекрасный пример среднетемпового «белого» фанка середины 70-х. Продюсером альбома выступил легендарный Стив Кроппер, а в записи приняли участие все звезды звучания Laurel Canyon soft-yacht (Джей Ди Саузер, The Eagles, Линда Ронстадт, вся духовая секция Tower of Power!), но альбом загадочным образом провалился. С тех пор он стал культовым. Выпущенный на аудиофильском 180-граммовом виниле и содержащий оригинальное оформление обложки и полноцветного внутреннего конверта, этот очень ограниченный тираж в 500 экземпляров нельзя пропустить.


Теги товара: Соул
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Ned Doheny - Hard Candy (8713748984427) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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