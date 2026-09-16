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The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка

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The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 1
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 2
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 3
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 4
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 5
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 6
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 1
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 2
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 3
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 4
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 5
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 6
  • The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Burning Heart
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning Heart
Barcode
[0045778204007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Трек-лист
Well, Well, Well, A.K.A. I.D.I.O.T., Here We Go Again, I'm A Wicked One, Automatic Schmuck, King Of Asskissing, Hail Hail Spit & Drool, Black Jack, Whats That Spell? Go To Hell!, Theme From..., Uptempo Venomous Poison, Oh Lord! When? How?, The Stomp, Closed For The Season
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка

Barely Legal — дебютный студийный альбом шведской рок-группы The Hives выпущенный в 1997 году. Лимитированное издание на красном виниле.

Отзывы о товаре The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Burning Heart
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning Heart
Barcode
[0045778204007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Barely Legal
Жанр
панк
Трек-лист
Well, Well, Well, A.K.A. I.D.I.O.T., Here We Go Again, I'm A Wicked One, Automatic Schmuck, King Of Asskissing, Hail Hail Spit & Drool, Black Jack, Whats That Spell? Go To Hell!, Theme From..., Uptempo Venomous Poison, Oh Lord! When? How?, The Stomp, Closed For The Season
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Barely Legal — дебютный студийный альбом шведской рок-группы The Hives выпущенный в 1997 году. Лимитированное издание на красном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Hives - Barely Legal (Coloured) (0045778204007) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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