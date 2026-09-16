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Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка

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Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 1
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 2
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 3
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 4
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 5
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 6
Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natalie Imbruglia
Альбом (сингл)
Male
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 1
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 2
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 3
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 4
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 5
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 6
  • Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natalie Imbruglia
Альбом (сингл)
Male
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Instant Crush, Cannonball, The Summer, I'll Follow You Into The Dark, Goodbye In His Eyes, Friday I'm In Love, We Came, Let My Love Open The Door, Only Love Can Break Your Heart, I Melt With You, The Waiting, The Wind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка

Трехкратная номинантка на премию «Грэмми», автор песен, актриса и модель Натали Имбрулья выпустила альбом Male в 2015 году, ставший ее пятым студийным альбомом. Альбом представляет собой сборник известных песен исполнителей-мужчин, включая Кэта Стивенса Дэмиена Райса Тома Петти Пита Таунсенда и Зака ??Брауна среди прочих. Продюсером альбома выступил Билли Манн который также работал с Пинк, Джоном Леджендом, Селин Дион, Мартиной Макбрайд и Стингом. В альбом вошла песня " Instant Crush ", ставшая её первым синглом за шесть лет и первоначально записанная Daft Punk и Джулианом Касабланкасом (The Strokes). Альбом Male выпущен в юбилейном издании, посвященном 10-летию, тиражом 1000 пронумерованных экземпляров на виниле оранжево-белого мраморного цвета, и включает в себя 4-страничный буклет.

Отзывы о товаре Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natalie Imbruglia
Альбом (сингл)
Male
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Instant Crush, Cannonball, The Summer, I'll Follow You Into The Dark, Goodbye In His Eyes, Friday I'm In Love, We Came, Let My Love Open The Door, Only Love Can Break Your Heart, I Melt With You, The Waiting, The Wind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Трехкратная номинантка на премию «Грэмми», автор песен, актриса и модель Натали Имбрулья выпустила альбом Male в 2015 году, ставший ее пятым студийным альбомом. Альбом представляет собой сборник известных песен исполнителей-мужчин, включая Кэта Стивенса Дэмиена Райса Тома Петти Пита Таунсенда и Зака ??Брауна среди прочих. Продюсером альбома выступил Билли Манн который также работал с Пинк, Джоном Леджендом, Селин Дион, Мартиной Макбрайд и Стингом. В альбом вошла песня " Instant Crush ", ставшая её первым синглом за шесть лет и первоначально записанная Daft Punk и Джулианом Касабланкасом (The Strokes). Альбом Male выпущен в юбилейном издании, посвященном 10-летию, тиражом 1000 пронумерованных экземпляров на виниле оранжево-белого мраморного цвета, и включает в себя 4-страничный буклет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Natalie Imbruglia - Male (Coloured) (8719262025325) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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