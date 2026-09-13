Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109072) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109072) виниловая пластинка
"The Platinum Collection" - сборник лучших хитов американского певца Фрэнка Синатра, выпущенный в 2025 году. Релиз содержит знаковые композиции, которые сделали его голосом эпохи. В подборке собраны как лирические баллады (“In The Wee Small Hours Of The Morning”, “My Funny Valentine”), так и жизнерадостные свинг-номера (“Come Fly With Me”, “You Make Me Feel So Young”, “When You're Smiling”). Ремастированное издание представлено на 180-граммовом белом виниле. Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Эллингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитEverything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) вин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJames Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) винил...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (Coloured) (4601620109072) виниловая пластинка