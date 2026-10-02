0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка
This Is The Andrews Sisters - сборник лучших песен вокального трио сестер Эндрюс (The Andrews Sisters). Релиз представлен на черном виниле. Сёстры Эндрюс - американское вокальное трио, состоявшее из трёх сестёр: Лаверн Софи Эндрюс, Максин Анджелин Эндрюс, Патриция Мари (Патти) Эндрюс. Они начали карьеру с подражания известному трио сестёр Босуэлл, выступая с различными оркестрами. Популярность они завоевали в 1937 году, когда записали английский вариант песни Bei Mir Bist Du Sch?n. Было продано миллион копий этой записи, и сёстры стали первым женским вокальным трио, запись которых получила статус Золотого диска. В следующие два года они записали ещё несколько хитов: Hold Tight, Hold Tight (Want Some Sea Food, Mamax), Beer Barrel Polka (Roll Out the Barrel) и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитBriston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитDeserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитForenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитVarious Artists - Tarantino Sounds (3596974559561) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка