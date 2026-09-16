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Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка

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Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 1
Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 2
Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 3
Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
The Sixth Ear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 1
  • Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 2
  • Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 3
  • Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
The Sixth Ear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Sixth Ear, Journey Into The Light, Subconscious Nebula, Anandamayi, Identity, Demons Of Rage, Karma, Visions Of Kali, Life
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sixth Ear, Journey Into The Light, Subconscious Nebula, Anandamayi, Identity, Demons Of Rage, Karma, Visions Of Kali, Life



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nik Raicevic
Альбом (сингл)
The Sixth Ear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Sixth Ear, Journey Into The Light, Subconscious Nebula, Anandamayi, Identity, Demons Of Rage, Karma, Visions Of Kali, Life
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sixth Ear, Journey Into The Light, Subconscious Nebula, Anandamayi, Identity, Demons Of Rage, Karma, Visions Of Kali, Life


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nik Raicevic - The Sixth Ear (4040824087562) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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