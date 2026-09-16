Top.Mail.Ru
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 1
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 2
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 3
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 4
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 5
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 6
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 7
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 8
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 9
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 10
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 11
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 12
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 13
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernard Xolotl
Альбом (сингл)
Music By Xolotl
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 1
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 2
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 3
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 4
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 5
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 6
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 7
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 8
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 9
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 10
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 11
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 12
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 13
  • Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824088521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernard Xolotl
Альбом (сингл)
Music By Xolotl
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Venusian Aurora, Arpeggios, Gliding Through The Cosmophonic Dome, Uranian Sundance, Love On The Run, Morning Glory, Nightinglides
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venusian Aurora, Arpeggios, Gliding Through The Cosmophonic Dome, Uranian Sundance, Love On The Run, Morning Glory, Nightinglides

Отзывы о товаре Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824088521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernard Xolotl
Альбом (сингл)
Music By Xolotl
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Venusian Aurora, Arpeggios, Gliding Through The Cosmophonic Dome, Uranian Sundance, Love On The Run, Morning Glory, Nightinglides
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venusian Aurora, Arpeggios, Gliding Through The Cosmophonic Dome, Uranian Sundance, Love On The Run, Morning Glory, Nightinglides
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bernard Xolotl - Music By Xolotl (4040824088521) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...