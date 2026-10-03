John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 721945
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795708910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now..., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795708910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now..., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now...
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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