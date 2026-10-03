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John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка

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John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 1
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 2
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 3
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 4
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 5
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 6
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 1
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 2
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 3
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 4
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 5
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 6
  • John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795708910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now..., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now.

Отзывы о товаре John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795708910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Talabot
Альбом (сингл)
FIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now..., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now...
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Depak Ine, Destiny, Oro Y Sangre, Last Land, Journeys, Missing You, When The Past Was Present, El Oeste, So Will Be Now., Depak Ine, Destiny, El Oeste, Oro Y Sangre, Journeys, Missing You, Last Land, Estiu, When The Past Was Present, H.O.R.S.E., So Will Be Now.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Talabot - Fin (0673795708910) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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