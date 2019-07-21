Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99139
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sire
Barcode
[0081227973599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Material Girl
|4:04
|A2
|Angel
|3:57
|A3
|Like A Virgin
|3:39
|A4
|Over And Over
|4:13
|A5
|Love Don't Live Here Anymore
|4:51
|B1
|Dress You Up
|4:02
|B2
|Shoo-Bee-Doo
|5:18
|B3
|Pretender
|4:31
|B4
|Stay
|4:09
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sire
Barcode
[0081227973599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Material Girl
|4:04
|A2
|Angel
|3:57
|A3
|Like A Virgin
|3:39
|A4
|Over And Over
|4:13
|A5
|Love Don't Live Here Anymore
|4:51
|B1
|Dress You Up
|4:02
|B2
|Shoo-Bee-Doo
|5:18
|B3
|Pretender
|4:31
|B4
|Stay
|4:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Цена.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка
Достоинства:
Цена.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.