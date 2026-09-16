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Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка

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Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка - фото 1
Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Christian Gaubert
Альбом (сингл)
Last Exit
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка - фото 1
  • Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4040824092542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Christian Gaubert
Альбом (сингл)
Last Exit
Жанр
Funk
Трек-лист
It, Man On A Wire, Sweet And Fool Like A Child, Going Ups And Coming Downs, Sweet Maryline, Keep On ! Keep On, We're Together, Running Wave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It, Man On A Wire, Sweet And Fool Like A Child, Going Ups And Coming Downs, Sweet Maryline, Keep On ! Keep On, We're Together, Running Wave

Отзывы о товаре Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4040824092542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Christian Gaubert
Альбом (сингл)
Last Exit
Жанр
Funk
Трек-лист
It, Man On A Wire, Sweet And Fool Like A Child, Going Ups And Coming Downs, Sweet Maryline, Keep On ! Keep On, We're Together, Running Wave
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It, Man On A Wire, Sweet And Fool Like A Child, Going Ups And Coming Downs, Sweet Maryline, Keep On ! Keep On, We're Together, Running Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christian Gaubert - Last Exit (4040824092542) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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