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Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка

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Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка - фото 1
Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Beequeen
Альбом (сингл)
WINTER
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка - фото 1
  • Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804121934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Beequeen
Альбом (сингл)
WINTER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Early Winter B Late Winter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка

Альбом «Winter» исполнителя Beequeen, выпущенный в 2020 году лейблом A Colourful Storm. Альбом представлен в формате виниловой пластинки размером 12 дюймов, состоит из двух треков: «Early Winter» и «Late Winter».

Отзывы о товаре Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804121934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Beequeen
Альбом (сингл)
WINTER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Early Winter B Late Winter
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом «Winter» исполнителя Beequeen, выпущенный в 2020 году лейблом A Colourful Storm. Альбом представлен в формате виниловой пластинки размером 12 дюймов, состоит из двух треков: «Early Winter» и «Late Winter».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beequeen - Winter (4251804121934) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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