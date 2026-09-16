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Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка

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Deep&#039;A &amp; Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка - фото 1
Deep&#039;A &amp; Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep'A & Biri
Альбом (сингл)
Dominance
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep&#039;A &amp; Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep&#039;A &amp; Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep'A & Biri
Альбом (сингл)
Dominance
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Theories Of Lonliness, Voltage, Alpha Cephei, Avicenna, Alkalinaty, Nancy, Flow Diverter, Flase Memories, Seeking Solace, Astral Trails
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка

Deep'a & Biri, занимающие центральное место на израильской клубной сцене, давно бросают вызов ожиданиям даже в сообществе, которое они сами же и создали. Будучи резидентами, активистами и букерами легендарного тель-авивского клуба Barzilay, дуэт помог создать трансцендентную клубную сцену. Через клуб проходили такие влиятельные артисты, как Robert Hood, Derrick May, R?dhad, Ben Klock и Moritz Von Oswald, наслаждаясь легендарной публикой и, несомненно, ощущая подлинную атмосферу анархии, бунтарства и неподдельного рейв-удовольствия. Пока дуэт проводил десятки вечеринок с десятками диджеев, не было никакого «озарения» для их зарождающегося звучания; просто непрерывный поток блестящей, вдохновляющей электронной музыки, большая часть которой оставила неизгладимый след в их творчестве. Сейчас, проживая в Берлине, Deep'a & Biri живут почти так же, хотя ландшафт и город изменились. Всегда находясь на плодотворной почве между машинами и эмоциями, дуэт на своем втором полноформатном альбоме «Dominance» демонстрирует уникальное понимание тонких, развивающихся взаимоотношений между человеком и машиной. Неуклонно придерживаясь принципа не ограничиваться одним направлением в своем звучании, «Dominance» безупречно переходит от напористости к легкости. От начала до конца этот альбом не боится показать свою мощь, предлагая бескомпромиссную, мгновенно узнаваемую техно-палитру, которая сотрясает основы любой звуковой системы угрозой, гневом и решимостью, особенно в таких треках, как плотный «Voltage», и пульсируя в более индустриальных композициях «Ecole De Nancy» и «Seeking Solace».

Отзывы о товаре Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep'A & Biri
Альбом (сингл)
Dominance
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Theories Of Lonliness, Voltage, Alpha Cephei, Avicenna, Alkalinaty, Nancy, Flow Diverter, Flase Memories, Seeking Solace, Astral Trails
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Deep'a & Biri, занимающие центральное место на израильской клубной сцене, давно бросают вызов ожиданиям даже в сообществе, которое они сами же и создали. Будучи резидентами, активистами и букерами легендарного тель-авивского клуба Barzilay, дуэт помог создать трансцендентную клубную сцену. Через клуб проходили такие влиятельные артисты, как Robert Hood, Derrick May, R?dhad, Ben Klock и Moritz Von Oswald, наслаждаясь легендарной публикой и, несомненно, ощущая подлинную атмосферу анархии, бунтарства и неподдельного рейв-удовольствия. Пока дуэт проводил десятки вечеринок с десятками диджеев, не было никакого «озарения» для их зарождающегося звучания; просто непрерывный поток блестящей, вдохновляющей электронной музыки, большая часть которой оставила неизгладимый след в их творчестве. Сейчас, проживая в Берлине, Deep'a & Biri живут почти так же, хотя ландшафт и город изменились. Всегда находясь на плодотворной почве между машинами и эмоциями, дуэт на своем втором полноформатном альбоме «Dominance» демонстрирует уникальное понимание тонких, развивающихся взаимоотношений между человеком и машиной. Неуклонно придерживаясь принципа не ограничиваться одним направлением в своем звучании, «Dominance» безупречно переходит от напористости к легкости. От начала до конца этот альбом не боится показать свою мощь, предлагая бескомпромиссную, мгновенно узнаваемую техно-палитру, которая сотрясает основы любой звуковой системы угрозой, гневом и решимостью, особенно в таких треках, как плотный «Voltage», и пульсируя в более индустриальных композициях «Ecole De Nancy» и «Seeking Solace».
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Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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