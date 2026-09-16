Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep'A & Biri - Dominance (4260544822391) виниловая пластинка
Deep'a & Biri, занимающие центральное место на израильской клубной сцене, давно бросают вызов ожиданиям даже в сообществе, которое они сами же и создали. Будучи резидентами, активистами и букерами легендарного тель-авивского клуба Barzilay, дуэт помог создать трансцендентную клубную сцену. Через клуб проходили такие влиятельные артисты, как Robert Hood, Derrick May, R?dhad, Ben Klock и Moritz Von Oswald, наслаждаясь легендарной публикой и, несомненно, ощущая подлинную атмосферу анархии, бунтарства и неподдельного рейв-удовольствия. Пока дуэт проводил десятки вечеринок с десятками диджеев, не было никакого «озарения» для их зарождающегося звучания; просто непрерывный поток блестящей, вдохновляющей электронной музыки, большая часть которой оставила неизгладимый след в их творчестве. Сейчас, проживая в Берлине, Deep'a & Biri живут почти так же, хотя ландшафт и город изменились. Всегда находясь на плодотворной почве между машинами и эмоциями, дуэт на своем втором полноформатном альбоме «Dominance» демонстрирует уникальное понимание тонких, развивающихся взаимоотношений между человеком и машиной. Неуклонно придерживаясь принципа не ограничиваться одним направлением в своем звучании, «Dominance» безупречно переходит от напористости к легкости. От начала до конца этот альбом не боится показать свою мощь, предлагая бескомпромиссную, мгновенно узнаваемую техно-палитру, которая сотрясает основы любой звуковой системы угрозой, гневом и решимостью, особенно в таких треках, как плотный «Voltage», и пульсируя в более индустриальных композициях «Ecole De Nancy» и «Seeking Solace».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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