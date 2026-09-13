Top.Mail.Ru
Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Dark Thrones And Black Flags
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056828712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Dark Thrones And Black Flags
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Winds They Called The Dungeon Shaker, Death Of All Oaths, Hiking Metal Punks, Blacksmith Of The North, Norway In September, Grizzly Trade, Hanging Out In Haiger, Dark Thrones & Black Flags, Launchpad To Nothingness, Witch Ghetto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка

«Dark Thrones and Black Flags» — тринадцатый студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный 20 октября 2008 года на лейбле Peaceville Records.

Отзывы о товаре Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056828712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Dark Thrones And Black Flags
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Winds They Called The Dungeon Shaker, Death Of All Oaths, Hiking Metal Punks, Blacksmith Of The North, Norway In September, Grizzly Trade, Hanging Out In Haiger, Dark Thrones & Black Flags, Launchpad To Nothingness, Witch Ghetto
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Dark Thrones and Black Flags» — тринадцатый студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, выпущенный 20 октября 2008 года на лейбле Peaceville Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Dark Thrones And Black Flags (0801056828712) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...