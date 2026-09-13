Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка
Долгожданный пятый студийный альбом американской певицы. Doja Cat "Vie" выйдет осенью 2025 года. 15-трековый альбом богат ретро-текстурами и звуковым фоном, характеризующимся различными влияниями 70-х и 80-х годов. Издание на цветном виниле в гейтфолде. «Vie», пятый студийный альбом Doja Cat, выход которого запланирован на осень 2025 года, знаменует собой яркое возвращение к поп-музыке с элегантностью ретро-шика. В альбоме с французским названием «Vie» (что означает «жизнь») Doja Cat принимает уязвимость, не жертвуя уверенностью, в песнях о любви, романтике, самопознании и близости. Альбом, спродюсированный Джеком Антоноффом и Y2K, сочетает в себе диско-поп, фанк и глянцевый стиль 80-х, создавая тёплый, ритмичный фон для лирики Doja.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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