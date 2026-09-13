Top.Mail.Ru
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 1
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 2
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 3
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 4
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 5
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 6
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 7
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 8
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 9
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 10
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 11
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 12
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 13
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 14
Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Vie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 1
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 2
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 3
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 4
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 5
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 6
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 7
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 8
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 9
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 10
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 11
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 12
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 13
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 14
  • Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721633
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029678116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Vie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cards, Jealous Type, AAAHH MEN!, Couples Therapy, Gorgeous, Stranger, All Mine, Take Me Dancing, Lipstain, Silly! Fun!, Acts of Service, Make It Up, Happy, One More Time, Come Back
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка

Долгожданный пятый студийный альбом американской певицы. Doja Cat "Vie" выйдет осенью 2025 года. 15-трековый альбом богат ретро-текстурами и звуковым фоном, характеризующимся различными влияниями 70-х и 80-х годов. Издание на цветном виниле в гейтфолде. «Vie», пятый студийный альбом Doja Cat, выход которого запланирован на осень 2025 года, знаменует собой яркое возвращение к поп-музыке с элегантностью ретро-шика. В альбоме с французским названием «Vie» (что означает «жизнь») Doja Cat принимает уязвимость, не жертвуя уверенностью, в песнях о любви, романтике, самопознании и близости. Альбом, спродюсированный Джеком Антоноффом и Y2K, сочетает в себе диско-поп, фанк и глянцевый стиль 80-х, создавая тёплый, ритмичный фон для лирики Doja.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029678116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Vie
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cards, Jealous Type, AAAHH MEN!, Couples Therapy, Gorgeous, Stranger, All Mine, Take Me Dancing, Lipstain, Silly! Fun!, Acts of Service, Make It Up, Happy, One More Time, Come Back
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Долгожданный пятый студийный альбом американской певицы. Doja Cat "Vie" выйдет осенью 2025 года. 15-трековый альбом богат ретро-текстурами и звуковым фоном, характеризующимся различными влияниями 70-х и 80-х годов. Издание на цветном виниле в гейтфолде. «Vie», пятый студийный альбом Doja Cat, выход которого запланирован на осень 2025 года, знаменует собой яркое возвращение к поп-музыке с элегантностью ретро-шика. В альбоме с французским названием «Vie» (что означает «жизнь») Doja Cat принимает уязвимость, не жертвуя уверенностью, в песнях о любви, романтике, самопознании и близости. Альбом, спродюсированный Джеком Антоноффом и Y2K, сочетает в себе диско-поп, фанк и глянцевый стиль 80-х, создавая тёплый, ритмичный фон для лирики Doja.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doja Cat - Vie (Coloured) (0198029678116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...