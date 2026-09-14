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Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка

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Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 7
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 8
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 9
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 10
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 11
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 12
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 13
Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 7
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 8
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 9
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 10
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 11
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 12
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 13
  • Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730326
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
13 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087346881]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Larry Lurex–I Can Hear Music, Larry Lurex–Goin' Back, Freddie Mercury–Love Kills, Freddie Mercury–I Was Born To Love You, Freddie Mercury–Stop All The Fighting, Freddie Mercury–Made In Heaven (Remix), Freddie Mercury–She Blows Hot And Cold, Freddie Mercury–Living On My Own, Freddie Mercury–My Love Is Dangerous, Freddie Mercury–Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury–Let's Turn It On, Freddie Mercury–Time, Freddie Mercury–Time (Instrumental Version), Freddie Mercury–The Great Pretender,
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larry Lurex–I Can Hear Music, Larry Lurex–Goin' Back, Freddie Mercury–Love Kills, Freddie Mercury–I Was Born To Love You, Freddie Mercury–Stop All The Fighting, Freddie Mercury–Made In Heaven (Remix), Freddie Mercury–She Blows Hot And Cold, Freddie Mercury–Living On My Own, Freddie Mercury–My Love Is Dangerous, Freddie Mercury–Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury–Let's Turn It On, Freddie Mercury–Time, Freddie Mercury–Time (Instrumental Version), Freddie Mercury–The Great Pretender, Freddie Mercury–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Barcelona, Montserrat Caball?–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Golden Boy, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Fallen Priest, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–How Can I Go On, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Overture Piccante, Freddie Mercury–In My Defence, Freddie Mercury–Love Kills (Wolf Euro Version), Freddie Mercury–Living On My Own (Radio Mix), Freddie Mercury–Living On My Own (Album Mix)

Отзывы о товаре Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
13 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087346881]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Larry Lurex–I Can Hear Music, Larry Lurex–Goin' Back, Freddie Mercury–Love Kills, Freddie Mercury–I Was Born To Love You, Freddie Mercury–Stop All The Fighting, Freddie Mercury–Made In Heaven (Remix), Freddie Mercury–She Blows Hot And Cold, Freddie Mercury–Living On My Own, Freddie Mercury–My Love Is Dangerous, Freddie Mercury–Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury–Let's Turn It On, Freddie Mercury–Time, Freddie Mercury–Time (Instrumental Version), Freddie Mercury–The Great Pretender,
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larry Lurex–I Can Hear Music, Larry Lurex–Goin' Back, Freddie Mercury–Love Kills, Freddie Mercury–I Was Born To Love You, Freddie Mercury–Stop All The Fighting, Freddie Mercury–Made In Heaven (Remix), Freddie Mercury–She Blows Hot And Cold, Freddie Mercury–Living On My Own, Freddie Mercury–My Love Is Dangerous, Freddie Mercury–Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury–Let's Turn It On, Freddie Mercury–Time, Freddie Mercury–Time (Instrumental Version), Freddie Mercury–The Great Pretender, Freddie Mercury–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Barcelona, Montserrat Caball?–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Golden Boy, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Fallen Priest, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–How Can I Go On, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Overture Piccante, Freddie Mercury–In My Defence, Freddie Mercury–Love Kills (Wolf Euro Version), Freddie Mercury–Living On My Own (Radio Mix), Freddie Mercury–Living On My Own (Album Mix)
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