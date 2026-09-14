Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Freddie Mercury - The Singles Collection (V7) (Box) (coloured) (0050087346881) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larry Lurex–I Can Hear Music, Larry Lurex–Goin' Back, Freddie Mercury–Love Kills, Freddie Mercury–I Was Born To Love You, Freddie Mercury–Stop All The Fighting, Freddie Mercury–Made In Heaven (Remix), Freddie Mercury–She Blows Hot And Cold, Freddie Mercury–Living On My Own, Freddie Mercury–My Love Is Dangerous, Freddie Mercury–Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury–Let's Turn It On, Freddie Mercury–Time, Freddie Mercury–Time (Instrumental Version), Freddie Mercury–The Great Pretender, Freddie Mercury–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Barcelona, Montserrat Caball?–Exercises In Free Love, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Golden Boy, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–The Fallen Priest, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–How Can I Go On, Freddie Mercury, Montserrat Caball?–Overture Piccante, Freddie Mercury–In My Defence, Freddie Mercury–Love Kills (Wolf Euro Version), Freddie Mercury–Living On My Own (Radio Mix), Freddie Mercury–Living On My Own (Album Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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