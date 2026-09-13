Depeche Mode - Memento Mori: Mexico City (0198029908411) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori: Mexico City
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720290
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029908411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori: Mexico City
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, My Cosmos is Mine, Wagging Tongue, Walking In My Shoes, It S No Good, Sister of Night, In Your Room, Everything Counts, Precious, Speak To Me, Home, Soul With Me, Ghosts Again, I Feel You, A Pain That I M Used To, World In My Eyes, Wrong, Stripped, John the Revelator, Enjoy the Silence, Waiting For the Night, Just Can T Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Survive (Memento Mori Sessions - Bonus Track), Life 2.0 (Memento Mori Sessions - Bonus Track), Give Yourself To Me (Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Memento Mori: Mexico City (0198029908411) виниловая пластинка
«Memento Mori: Mexico City» включает более двух часов живой музыки с трёх аншлаговых концертов Depeche Mode в сентябре 2023 года на легендарном стадионе Foro Sol в Мехико, а также четыре ранее не издававшихся бонус-трека с сессий Memento Mori. В альбом вошли такие классические хиты Depeche Mode, как «Enjoy The Silence», «Personal Jesus» и «Walking In My Shoes». Издание на виниле, обложка альбома украшена фотографиями с концертов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029908411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Memento Mori: Mexico City
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, My Cosmos is Mine, Wagging Tongue, Walking In My Shoes, It S No Good, Sister of Night, In Your Room, Everything Counts, Precious, Speak To Me, Home, Soul With Me, Ghosts Again, I Feel You, A Pain That I M Used To, World In My Eyes, Wrong, Stripped, John the Revelator, Enjoy the Silence, Waiting For the Night, Just Can T Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Survive (Memento Mori Sessions - Bonus Track), Life 2.0 (Memento Mori Sessions - Bonus Track), Give Yourself To Me (Me
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«Memento Mori: Mexico City» включает более двух часов живой музыки с трёх аншлаговых концертов Depeche Mode в сентябре 2023 года на легендарном стадионе Foro Sol в Мехико, а также четыре ранее не издававшихся бонус-трека с сессий Memento Mori. В альбом вошли такие классические хиты Depeche Mode, как «Enjoy The Silence», «Personal Jesus» и «Walking In My Shoes». Издание на виниле, обложка альбома украшена фотографиями с концертов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Memento Mori: Mexico City (0198029908411) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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