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Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Coma Divine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644820217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Coma Divine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bornlivedieintro, Signify, Waiting Phase One, Waiting Phase Two, The Sky Moves Sideways, Dislocated Day, The Sleep Of No Dreaming, Moonloop, Up The Downstair, The Moon Touches Your Shoulder, Always Never, Is...Not, Radioactive Toy, Not Beautiful Anymore
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bornlivedieintro, Signify, Waiting Phase One, Waiting Phase Two, The Sky Moves Sideways, Dislocated Day, The Sleep Of No Dreaming, Moonloop, Up The Downstair, The Moon Touches Your Shoulder, Always Never, Is.Not, Radioactive Toy, Not Beautiful Anymore



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644820217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Coma Divine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bornlivedieintro, Signify, Waiting Phase One, Waiting Phase Two, The Sky Moves Sideways, Dislocated Day, The Sleep Of No Dreaming, Moonloop, Up The Downstair, The Moon Touches Your Shoulder, Always Never, Is...Not, Radioactive Toy, Not Beautiful Anymore
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bornlivedieintro, Signify, Waiting Phase One, Waiting Phase Two, The Sky Moves Sideways, Dislocated Day, The Sleep Of No Dreaming, Moonloop, Up The Downstair, The Moon Touches Your Shoulder, Always Never, Is.Not, Radioactive Toy, Not Beautiful Anymore


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - Coma Divine (0802644820217) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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