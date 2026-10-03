Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка
История Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и вместе с Чарльзом Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем создали Cos. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Babel стал третьим полноформатным альбомом Cos, выпущенным в 1978 году. Он представлял собой новый этап в эволюции группы, добавив новые влияния, варьирующиеся от додекафонической музыки и минималистского дронинга до даже намека на диско, не отступая при этом от своей прежней любви к кентерберийским звукам или более традиционному джаз-року. Дирк Богаерт, Фрэнсис Каэн и Марк Мулен принимали участие в записи альбома, что делает его превосходным образцом того, что происходило на бельгийской музыкальной сцене в те дни. Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепной обложке, воспроизводящей оригинальный дизайн. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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