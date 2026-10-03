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Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка

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Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 1
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 2
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 3
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 4
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 5
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 6
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 7
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 8
Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Babel
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 1
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 2
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 3
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 4
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 5
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 6
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 7
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 8
  • Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Babel
Жанр
Jazz
Трек-лист
Babel, Good Wind, Cha Cha Cha, Mein Maschine Ist Sch?n, Sors Ton Petard, Johnny, Oostend, Oostend, Greeneldo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка

История Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и вместе с Чарльзом Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем создали Cos. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Babel стал третьим полноформатным альбомом Cos, выпущенным в 1978 году. Он представлял собой новый этап в эволюции группы, добавив новые влияния, варьирующиеся от додекафонической музыки и минималистского дронинга до даже намека на диско, не отступая при этом от своей прежней любви к кентерберийским звукам или более традиционному джаз-року. Дирк Богаерт, Фрэнсис Каэн и Марк Мулен принимали участие в записи альбома, что делает его превосходным образцом того, что происходило на бельгийской музыкальной сцене в те дни. Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепной обложке, воспроизводящей оригинальный дизайн. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.

Отзывы о товаре Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Babel
Жанр
Jazz
Трек-лист
Babel, Good Wind, Cha Cha Cha, Mein Maschine Ist Sch?n, Sors Ton Petard, Johnny, Oostend, Oostend, Greeneldo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
История Cos началась во второй половине шестидесятых, когда Даниэль Шелл объединил усилия с Жан-Полем Мюзеттом, Паскаль Сон и Робертом Перне, образовав группу Classroom. После распада Classroom Даниэль Шелл и Паскаль Сон продолжили свою деятельность и вместе с Чарльзом Лоосом, Аленом Гутье и Бобом Дарчем создали Cos. Они создали экспериментальное джаз-роковое звучание, связанное с вышеупомянутыми влияниями, но не являясь простыми подражателями, поскольку всегда сохраняли свою индивидуальность. Babel стал третьим полноформатным альбомом Cos, выпущенным в 1978 году. Он представлял собой новый этап в эволюции группы, добавив новые влияния, варьирующиеся от додекафонической музыки и минималистского дронинга до даже намека на диско, не отступая при этом от своей прежней любви к кентерберийским звукам или более традиционному джаз-року. Дирк Богаерт, Фрэнсис Каэн и Марк Мулен принимали участие в записи альбома, что делает его превосходным образцом того, что происходило на бельгийской музыкальной сцене в те дни. Переиздание альбома Wah Wah выпущено в великолепной обложке, воспроизводящей оригинальный дизайн. Ограниченный тираж — 500 экземпляров, выпущен по лицензии в сотрудничестве с Даниэлем Шеллом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cos - Babel (4040824090135) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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