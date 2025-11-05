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The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка

The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Прослушал целиком, идеальное качество, не щелкнула ни разу, хорошо записана!



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Прослушал целиком, идеальное качество, не щелкнула ни разу, хорошо записана!


The Beatles - Help! (0094638241515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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