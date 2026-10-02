Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 165942
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295892203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Op. 20: Introduction, Op. 20, Act 1: No. 1 Allegro giusto, Op. 20, Act 1: No. 2 Valse in A-Flat Major (Tempo di valse), Op. 20, Act 1: No. 3 Entrance of Pages (Allegro moderato), Op. 20, Act 1: No. 6 Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro), Op. 20, Act 1: No. 7 Sujet, Op. 20, Act 1: No. 8 Danse des coupes (Tempo di Polacca), Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - IV. Moderato, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - V. Allegro, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - VI. Coda (Allegro vivace), Op
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка
Track List
Act One
Introduction (Moderato assai)
|A1
|Scene (Allegro giusto)
|A2
|Valse (Tempo di valse)
|A3
|No.3 Scene (Allegro moderato)
|Pas de trois
|A4.1
|Intrada (Allegro)
|A4.2
|Andante sostenuto
|A4.3
|Allegro semplice - Presto
|A4.4
|Moderato
|A4.5
|Allegro
|A4.6
|Coda (Allegro vivace)
|Pas de deux
|B1.1
|Tempo di valse
|B1.2
|Andante - Allegro - Molto piu mosso
|B1.3
|Tempo di valse
|B1.4
|Coda (Allegro molto vivace)
|B2
|Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro)
|B3
|Sujet
|B4
|Danse des coupes (Tempo di polacca)
|B5
|Finale (Andante)
Act Two
|C1
|Scene (Moderato)
|C2
|Scene (Allegro moderato - Allegro vivo)
|C3
|Scene (Allegro)
|Danse des cygnes
|C4.1
|Tempo di valse
|C4.2
|Moderato assai - Molto piu mosso
|C4.3
|Tempo di valse
|C4.4
|Danse de petits cygnes (Allegro moderato)
|C4.5
|Andante - Andante non troppo - Allegro
|C4.6
|Tempo di valse
|C4.7
|Coda (Allegro vivace)
|D1
|Scene (Moderato)
Act Three
|D2
|Scene (Allegro giusto)
|D3
|Danse du Corps de Ballet et des Nains (Moderator assai - Allegro vivo)
|D4
|Scene : Entree des invites et Valse (Allegro - Tempo di valse)
|D5
|Scene (Allegro - Allegro giusto)
|Pas de six
|D6.1
|Intrada
|D6.2
|Variation I (Allegro)
|D6.3
|Variation II (Andante con mosso)
|E1.1
|Variation III (Moderato)
|E1.2
|Variation IV (Allegro)
|E1.3
|Variation V (Moderato - Allegro semplice)
|E1.4
|Coda (Allegro molto)
|Appendice I: Pas de deux
|E2.1
|Introduction (Moderato - Andante)
|E2.2
|Variation I (Allegro moderato)
|E2.3
|Variation II (Allegro)
|E2.4
|Coda (Allegro molto vivace)
|E3
|Danse hongroise: Czardas (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace)
|E4
|Appendice II: Danse russe (Cadenza - Andante semplice - Allegro vivo)
|E5
|Danse espagnole (Allegro non trop: tempo di Bolero)
|E6
|Danse napolitaine (Allegro moderator)
|F1
|Mazurka
|F2
|Scene (Allegro - Valse - Allegro vivo)
Act Four
|F3
|Entr'acte (Moderato)
|F4
|Scene (Allegro non troppo)
|F5
|Danse des petits cygnes (Moderato)
|F6
|Scene (Allegro agitato - Allegro vivace)
|F7
|Finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295892203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Andre Previn / London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Op. 20: Introduction, Op. 20, Act 1: No. 1 Allegro giusto, Op. 20, Act 1: No. 2 Valse in A-Flat Major (Tempo di valse), Op. 20, Act 1: No. 3 Entrance of Pages (Allegro moderato), Op. 20, Act 1: No. 6 Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro), Op. 20, Act 1: No. 7 Sujet, Op. 20, Act 1: No. 8 Danse des coupes (Tempo di Polacca), Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - IV. Moderato, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - V. Allegro, Op. 20, Act 1: No. 4 Pas de trois - VI. Coda (Allegro vivace), Op
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
Act One
Introduction (Moderato assai)
|A1
|Scene (Allegro giusto)
|A2
|Valse (Tempo di valse)
|A3
|No.3 Scene (Allegro moderato)
|Pas de trois
|A4.1
|Intrada (Allegro)
|A4.2
|Andante sostenuto
|A4.3
|Allegro semplice - Presto
|A4.4
|Moderato
|A4.5
|Allegro
|A4.6
|Coda (Allegro vivace)
|Pas de deux
|B1.1
|Tempo di valse
|B1.2
|Andante - Allegro - Molto piu mosso
|B1.3
|Tempo di valse
|B1.4
|Coda (Allegro molto vivace)
|B2
|Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro)
|B3
|Sujet
|B4
|Danse des coupes (Tempo di polacca)
|B5
|Finale (Andante)
Act Two
|C1
|Scene (Moderato)
|C2
|Scene (Allegro moderato - Allegro vivo)
|C3
|Scene (Allegro)
|Danse des cygnes
|C4.1
|Tempo di valse
|C4.2
|Moderato assai - Molto piu mosso
|C4.3
|Tempo di valse
|C4.4
|Danse de petits cygnes (Allegro moderato)
|C4.5
|Andante - Andante non troppo - Allegro
|C4.6
|Tempo di valse
|C4.7
|Coda (Allegro vivace)
|D1
|Scene (Moderato)
Act Three
|D2
|Scene (Allegro giusto)
|D3
|Danse du Corps de Ballet et des Nains (Moderator assai - Allegro vivo)
|D4
|Scene : Entree des invites et Valse (Allegro - Tempo di valse)
|D5
|Scene (Allegro - Allegro giusto)
|Pas de six
|D6.1
|Intrada
|D6.2
|Variation I (Allegro)
|D6.3
|Variation II (Andante con mosso)
|E1.1
|Variation III (Moderato)
|E1.2
|Variation IV (Allegro)
|E1.3
|Variation V (Moderato - Allegro semplice)
|E1.4
|Coda (Allegro molto)
|Appendice I: Pas de deux
|E2.1
|Introduction (Moderato - Andante)
|E2.2
|Variation I (Allegro moderato)
|E2.3
|Variation II (Allegro)
|E2.4
|Coda (Allegro molto vivace)
|E3
|Danse hongroise: Czardas (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace)
|E4
|Appendice II: Danse russe (Cadenza - Andante semplice - Allegro vivo)
|E5
|Danse espagnole (Allegro non trop: tempo di Bolero)
|E6
|Danse napolitaine (Allegro moderator)
|F1
|Mazurka
|F2
|Scene (Allegro - Valse - Allegro vivo)
Act Four
|F3
|Entr'acte (Moderato)
|F4
|Scene (Allegro non troppo)
|F5
|Danse des petits cygnes (Moderato)
|F6
|Scene (Allegro agitato - Allegro vivace)
|F7
|Finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso)
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Andre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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