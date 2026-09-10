Top.Mail.Ru
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 8
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 9
The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 8
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 9
  • The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401812
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Musesponse, Under The Influence, Out Of Control, Orange Wedge, Let Forever Be, The Sunshine Underground, Asleep From Day, Got Glintx, Hey Boy Hey Girl, Surrender, Dream On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка

Track List

A1Music: Response
A2Under The Influence
B1Out Of Control
B2Orange Wedge
B3Let Forever Be
C1The Sunshine Underground
C2Asleep From Day
C3Got Glint?
D1Hey Boy Hey Girl
D2Surrender
D3Dream On

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Musesponse, Under The Influence, Out Of Control, Orange Wedge, Let Forever Be, The Sunshine Underground, Asleep From Day, Got Glintx, Hey Boy Hey Girl, Surrender, Dream On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Music: Response
A2Under The Influence
B1Out Of Control
B2Orange Wedge
B3Let Forever Be
C1The Sunshine Underground
C2Asleep From Day
C3Got Glint?
D1Hey Boy Hey Girl
D2Surrender
D3Dream On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...