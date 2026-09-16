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Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка

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Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 1
Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 2
Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 3
Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cultural Noise
Альбом (сингл)
Aphorism Insane
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 1
  • Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 2
  • Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 3
  • Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824089566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cultural Noise
Альбом (сингл)
Aphorism Insane
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
After The Selfdisintegration In Time, Persuing The In Time Disintegrating Reality
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка

Единственный альбом австрийского трио Cultural Noise — это настоящее электронное чудо. В состав группы входили Герхард Лиси, Вальтер Хайниш и Карл Кронфельд, а среди использованных инструментов были секвенсор ARP, ARP 2600, VCS 3, цифровой секвенсор EMS, Mellotron M400, Micro Moog, Roland Studiosystem 700, аналоговый секвенсор Roland и электрогитара. Используя это оборудование и находясь под сильным влиянием берлинской школы, Cultural Noise создали богатое электронное полотно, которое разворачивается в двух композициях альбома, по одной на каждой стороне, и по мнению рецензентов сравнивается с работами Занова или Анны Сьельв Тредже. В рецензиях также встречаются упоминания Tangerine Dream, хотя Cultural Noise обладают довольно уникальной индивидуальностью, и помимо использования Mellotron, секвенсоров и аналоговых синтезаторов, здесь мы видим совершенно собственную концепцию, которая отличает их от всех подражателей Tangerine Dream той эпохи. Альбом был первоначально выпущен в 1980 году на лейбле CBS, а затем переиздан в 1981 году в черно-белом варианте обложки, который, по некоторым источникам, является частным тиражом, выпущенным самой группой — это утверждение было опровергнуто участниками Cultural Noise.

Отзывы о товаре Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824089566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cultural Noise
Альбом (сингл)
Aphorism Insane
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
After The Selfdisintegration In Time, Persuing The In Time Disintegrating Reality
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Единственный альбом австрийского трио Cultural Noise — это настоящее электронное чудо. В состав группы входили Герхард Лиси, Вальтер Хайниш и Карл Кронфельд, а среди использованных инструментов были секвенсор ARP, ARP 2600, VCS 3, цифровой секвенсор EMS, Mellotron M400, Micro Moog, Roland Studiosystem 700, аналоговый секвенсор Roland и электрогитара. Используя это оборудование и находясь под сильным влиянием берлинской школы, Cultural Noise создали богатое электронное полотно, которое разворачивается в двух композициях альбома, по одной на каждой стороне, и по мнению рецензентов сравнивается с работами Занова или Анны Сьельв Тредже. В рецензиях также встречаются упоминания Tangerine Dream, хотя Cultural Noise обладают довольно уникальной индивидуальностью, и помимо использования Mellotron, секвенсоров и аналоговых синтезаторов, здесь мы видим совершенно собственную концепцию, которая отличает их от всех подражателей Tangerine Dream той эпохи. Альбом был первоначально выпущен в 1980 году на лейбле CBS, а затем переиздан в 1981 году в черно-белом варианте обложки, который, по некоторым источникам, является частным тиражом, выпущенным самой группой — это утверждение было опровергнуто участниками Cultural Noise.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cultural Noise - Aphorism Insane (4040824089566) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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