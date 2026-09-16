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Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка

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Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка - фото 1
Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Acud
Альбом (сингл)
Verdammt Nochmal
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка - фото 1
  • Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Acud
Альбом (сингл)
Verdammt Nochmal
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Acud - Orthop?de, Acud - Unter B?umen, Acud - Supermarkt, Acud - Kein Halten, Acud - Glaswerk, Acud - Schnabelgaul, Acud - Lysander, Acud - Warten auf Fabian, Kalipo, Acud - Deckel drauf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка

Берлинский музыкант, визуальный художник и владелец лейбла Лассе Винклер, известный как ACUD, привлек внимание такими треками, как «MATJESFILET» и «VERBRENNUNGSMOTOR». Он демонстрирует, что электронная танцевальная музыка может быть юмористической, не скатываясь в фарс. Мощные басовые линии и раскачивающиеся ритмы сочетаются с теплыми синтезаторными аккордами, дополняя его яркий вокал. Его неизменный микрофон служит ему блокнотом, позволяя создавать лаконичные, спонтанные фрагменты и фразы, отражающие повседневную жизнь.

Отзывы о товаре Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Acud
Альбом (сингл)
Verdammt Nochmal
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Acud - Orthop?de, Acud - Unter B?umen, Acud - Supermarkt, Acud - Kein Halten, Acud - Glaswerk, Acud - Schnabelgaul, Acud - Lysander, Acud - Warten auf Fabian, Kalipo, Acud - Deckel drauf
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Берлинский музыкант, визуальный художник и владелец лейбла Лассе Винклер, известный как ACUD, привлек внимание такими треками, как «MATJESFILET» и «VERBRENNUNGSMOTOR». Он демонстрирует, что электронная танцевальная музыка может быть юмористической, не скатываясь в фарс. Мощные басовые линии и раскачивающиеся ритмы сочетаются с теплыми синтезаторными аккордами, дополняя его яркий вокал. Его неизменный микрофон служит ему блокнотом, позволяя создавать лаконичные, спонтанные фрагменты и фразы, отражающие повседневную жизнь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Acud - Verdammt Nochmal (4251804139120) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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