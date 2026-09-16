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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка

«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (на которых играл Харальд Гросскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах – в результате получился яркий, расслабленный альбом, временами даже напоминающий звучание Западного побережья, что уже намекало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательное декламирование и пение Рози Мюллер – идеальное вокальное дополнение. Альбом был полностью переиздан в улучшенном качестве Мануэлем Гёттшингом и наконец-то доступен в превосходном качестве.

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (на которых играл Харальд Гросскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах – в результате получился яркий, расслабленный альбом, временами даже напоминающий звучание Западного побережья, что уже намекало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательное декламирование и пение Рози Мюллер – идеальное вокальное дополнение. Альбом был полностью переиздан в улучшенном качестве Мануэлем Гёттшингом и наконец-то доступен в превосходном качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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