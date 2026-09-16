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Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка

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Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 1
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 2
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 3
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 4
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 5
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 6
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 7
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 8
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Fun
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 1
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 2
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 3
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 4
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 5
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 6
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 7
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 8
  • Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718026055738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Fun
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Station (Scratch Remix) by Ben Liebrand, Color My Love, Give Me Your Love, Baila Bolero (Remix), One Day, Psychedelic Vision, Lonely Feeling, Give A Little Love Again, Fun Fun "Mega Hit Mix", Living In Japan, Gimme Some Loving (House Mix), Could This Be Love (House Mix), I'm Needing You, Sing Another Song, Tell Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy Station (Scratch Remix) by Ben Liebrand, Color My Love, Give Me Your Love, Baila Bolero (Remix), One Day, Psychedelic Vision, Lonely Feeling, Give A Little Love Again, Fun Fun "Mega Hit Mix", Living In Japan, Gimme Some Loving (House Mix), Could This Be Love (House Mix), I'm Needing You, Sing Another Song, Tell Me

Отзывы о товаре Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718026055738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Fun
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Station (Scratch Remix) by Ben Liebrand, Color My Love, Give Me Your Love, Baila Bolero (Remix), One Day, Psychedelic Vision, Lonely Feeling, Give A Little Love Again, Fun Fun "Mega Hit Mix", Living In Japan, Gimme Some Loving (House Mix), Could This Be Love (House Mix), I'm Needing You, Sing Another Song, Tell Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy Station (Scratch Remix) by Ben Liebrand, Color My Love, Give Me Your Love, Baila Bolero (Remix), One Day, Psychedelic Vision, Lonely Feeling, Give A Little Love Again, Fun Fun "Mega Hit Mix", Living In Japan, Gimme Some Loving (House Mix), Could This Be Love (House Mix), I'm Needing You, Sing Another Song, Tell Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fun Fun - Greatest Fun (Coloured) (8718026055738) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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