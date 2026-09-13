Hypocrisy - Osculum Obscenum (Coloured) (4065629678913) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Osculum Obscenum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721484
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629678913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Osculum Obscenum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pleasure Of Molestation, Exclamation Of A Necrofag, Osculum Obscenum, Necronomicon, Black Metal, Inferior Devoties, Infant Sacrifices, Attachment To The Ancestor, Althotas
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hypocrisy - Osculum Obscenum (Coloured) (4065629678913) виниловая пластинка
Osculum Obscenum — второй альбом группы Hypocrisy выпущенный в 1993 году. Обложку создал Уэс Бенскотер. Osculum Obscenum был переиздан в 1996 году в формате диджипака с бонус-треками и фотографией состава группы того года: Микаэля Хедлунда, Петера Тэгтгрена и Ларса Сёке. С тех пор альбом неоднократно переиздавался вместе с другими ранними дэт-метал- альбомами группы, что привело к умеренно положительным отзывам. Переиздание 2023 года
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629678913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Osculum Obscenum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pleasure Of Molestation, Exclamation Of A Necrofag, Osculum Obscenum, Necronomicon, Black Metal, Inferior Devoties, Infant Sacrifices, Attachment To The Ancestor, Althotas
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Osculum Obscenum — второй альбом группы Hypocrisy выпущенный в 1993 году. Обложку создал Уэс Бенскотер. Osculum Obscenum был переиздан в 1996 году в формате диджипака с бонус-треками и фотографией состава группы того года: Микаэля Хедлунда, Петера Тэгтгрена и Ларса Сёке. С тех пор альбом неоднократно переиздавался вместе с другими ранними дэт-метал- альбомами группы, что привело к умеренно положительным отзывам. Переиздание 2023 года
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hypocrisy - Osculum Obscenum (Coloured) (4065629678913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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