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Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка

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Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка - фото 1
Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
X
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка - фото 1
  • Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4260544823602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
X
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Arrival The Island Magic Word Laura Currie) Tick Tock Mainframe Nyctophile Paranormal System Down Embryo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка

ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: ALEX — шотландский продюсер, композитор и диджей электронной музыки, родом из Эдинбурга, Шотландия. Распространив своё звучание по всем возможным каналам и лейблам, ALEX совершил настоящий прорыв. Если вы привлекаете внимание Playmaker и NewRetroWave на синтвейв-сцене, значит, вы делаете что-то правильно, и уникальный подход ALEX к композиции и продюсированию привёл к его дебютному релизу на NRW — EP «Blood Club». И на этом пути молодой продюсер не сбавляет обороты: после дебюта он выпустил еще два EP и альбом, каждый из которых демонстрирует новую грань таланта артиста. После выхода вдохновленного альбомом Drive EP «Youth», поклонники мощных вокальных треков «Rebel of the Night» и «Youth» могут с нетерпением ждать выхода двух высокобюджетных музыкальных видеоклипов от ALEX, съемки которых проходили в России и Нью-Йорке. ALEX вырос, слушая таких исполнителей, как Daft Punk, Justice, Underworld, Chromatics, Deadmau5, впитывая звуки диско, хауса, хип-хопа и рока, выбирая любимые элементы, чтобы смешать их с новым ретро-звучанием своего собственного материала. Он также упоминает таких кинокомпозиторов, как Disasterpiece, Джон Карпентер, Вангелис, Йохан Йоханссон и Джон Уильямс.

Отзывы о товаре Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Playmaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playmaker
Barcode
[4260544823602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Alex
Альбом (сингл)
X
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Arrival The Island Magic Word Laura Currie) Tick Tock Mainframe Nyctophile Paranormal System Down Embryo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: ALEX — шотландский продюсер, композитор и диджей электронной музыки, родом из Эдинбурга, Шотландия. Распространив своё звучание по всем возможным каналам и лейблам, ALEX совершил настоящий прорыв. Если вы привлекаете внимание Playmaker и NewRetroWave на синтвейв-сцене, значит, вы делаете что-то правильно, и уникальный подход ALEX к композиции и продюсированию привёл к его дебютному релизу на NRW — EP «Blood Club». И на этом пути молодой продюсер не сбавляет обороты: после дебюта он выпустил еще два EP и альбом, каждый из которых демонстрирует новую грань таланта артиста. После выхода вдохновленного альбомом Drive EP «Youth», поклонники мощных вокальных треков «Rebel of the Night» и «Youth» могут с нетерпением ждать выхода двух высокобюджетных музыкальных видеоклипов от ALEX, съемки которых проходили в России и Нью-Йорке. ALEX вырос, слушая таких исполнителей, как Daft Punk, Justice, Underworld, Chromatics, Deadmau5, впитывая звуки диско, хауса, хип-хопа и рока, выбирая любимые элементы, чтобы смешать их с новым ретро-звучанием своего собственного материала. Он также упоминает таких кинокомпозиторов, как Disasterpiece, Джон Карпентер, Вангелис, Йохан Йоханссон и Джон Уильямс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alex - X (4260544823602) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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