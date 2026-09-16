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Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка

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Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка - фото 1
Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
Cool Green Trees
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка - фото 1
  • Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
Cool Green Trees
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pharoah Jones, Ghost Gospel, Ill Feeling, Capital Punishment, Do Not Adjust, Cool Green Trees, Chill Scratch, Poisonous Fumes, Welcome Aboard The Starship, Keep On Runnin, Sounds Impossible, Painted Faces, The Knew Style, Chicken Wing Blues Sauce, Kool Breeze, Sexx Bullets, Soul Child, Take Off Runnin, Centurian, Bozack, Church, Splash One, Hank, 73 Goatee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pharoah Jones, Ghost Gospel, Ill Feeling, Capital Punishment, Do Not Adjust, Cool Green Trees, Chill Scratch, Poisonous Fumes, Welcome Aboard The Starship, Keep On Runnin, Sounds Impossible, Painted Faces, The Knew Style, Chicken Wing Blues Sauce, Kool Breeze, Sexx Bullets, Soul Child, Take Off Runnin, Centurian, Bozack, Church, Splash One, Hank, 73 Goatee

Отзывы о товаре Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804183949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
Cool Green Trees
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pharoah Jones, Ghost Gospel, Ill Feeling, Capital Punishment, Do Not Adjust, Cool Green Trees, Chill Scratch, Poisonous Fumes, Welcome Aboard The Starship, Keep On Runnin, Sounds Impossible, Painted Faces, The Knew Style, Chicken Wing Blues Sauce, Kool Breeze, Sexx Bullets, Soul Child, Take Off Runnin, Centurian, Bozack, Church, Splash One, Hank, 73 Goatee
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pharoah Jones, Ghost Gospel, Ill Feeling, Capital Punishment, Do Not Adjust, Cool Green Trees, Chill Scratch, Poisonous Fumes, Welcome Aboard The Starship, Keep On Runnin, Sounds Impossible, Painted Faces, The Knew Style, Chicken Wing Blues Sauce, Kool Breeze, Sexx Bullets, Soul Child, Take Off Runnin, Centurian, Bozack, Church, Splash One, Hank, 73 Goatee
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stimulator Jones - Cool Green Trees (4251804183949) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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