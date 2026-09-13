Smokie - Greatest Hits (Coloured) (5712192004630) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721421
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boulevard Of Broken Dreams, Think About The Night, Lay Back In The Arms Of Someone, Tambourine Man, If You Think You Know How To Love, Norwegian Girl, Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, For A Few Dollars More, Something’s Been Making Me Blue, Don’t Play Your Rock N Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smokie - Greatest Hits (Coloured) (5712192004630) виниловая пластинка
В сборник вошли все хиты Smokie, выпущенные до 1977 года, все написаны Чинном и Чепменом. Альбом возглавил чарты во многих европейских странах, включая Англию, Германию, Австрию, Швецию и Норвегию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boulevard Of Broken Dreams, Think About The Night, Lay Back In The Arms Of Someone, Tambourine Man, If You Think You Know How To Love, Norwegian Girl, Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, For A Few Dollars More, Something’s Been Making Me Blue, Don’t Play Your Rock N Roll To Me, I’ll Meet You At Midnight
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
В сборник вошли все хиты Smokie, выпущенные до 1977 года, все написаны Чинном и Чепменом. Альбом возглавил чарты во многих европейских странах, включая Англию, Германию, Австрию, Швецию и Норвегию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smokie - Greatest Hits (Coloured) (5712192004630) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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