Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 721411
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Uriah Heep Picture Disc Series –
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538689860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
High And Mighty
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Uriah Heep Picture Disc Series –
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Way Or Another, Weep In Silence, Misty Eyes, Midnight, Can't Keep A Good Band Down, Woman Of The World, Footprints In The Snow, Can't Stop Singing, Make A Little Love, Confession
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Uriah Heep - High And Mighty (Picture) (4050538689860) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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