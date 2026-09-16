Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Curry
11 461 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Curry
Газовый проточный водонагреватель Ballu дизайн-серии Fiery Glass Curry обеспечит горячей водой 365 дней в году. Прибор отличает высокая производительность, безопасная работа и удобное управление. Уникальный принт на лицевой панели сделает устройство ярким дизайн-акцентом в любом помещении. Прибор надолго сохранит идеальный внешний вид. Передняя панель устройства изготовлена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С, с дополнительным антивандальным покрытием. Медный теплообменник со специальным покрытием, предохраняющим его от окисления, способствует бесперебойной работе прибора на протяжении всего срока службы. Незаметная работа прибора не будет отвлекать вас от повседневных дел. Для бесшумной работы в водонагревателе установлена специальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. 4-уровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Для этого в водонагревателе установлены датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Лицевая панель защищена от перегрева и прогорания металлической пластиной. Стильные и простые в управлении газовые проточные водонагреватели Ballu серии Fiery Glass сделают вашу жизнь невероятно удобной. А уникальный дизайн позволит разместить их в любом по стилю и цветовой гамме интерьеру.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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