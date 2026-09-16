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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
13 500 руб.  17 450 руб. 

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12 825 руб. 

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В наличии
Код товара: 714261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter
13 500 руб. -23%
17 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х48х30
Вес, кг.
17.9

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter

С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть, что вместе создаст экономию до 35% электроэнергии.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Страна производитель
Россия
Описание
С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть, что вместе создаст экономию до 35% электроэнергии.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter – стоимость товара 13500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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