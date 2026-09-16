Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%13 500 руб. 17 450 руб.
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В наличии
Код товара: 714261
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 500 руб. -23%
17 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х48х30
Вес, кг.
17.9
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter
С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть, что вместе создаст экономию до 35% электроэнергии.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Страна производитель
Россия
С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть, что вместе создаст экономию до 35% электроэнергии.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Azurro Inverter – стоимость товара 13500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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