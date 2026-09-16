Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery
14 197 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery
Газовые водонагреватели серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа. Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды. Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг. Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник. Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа. В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности. Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Все вместе это обеспечивают надежную и безопасную работу колонки. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной. Характеристики: Материал внешнего корпуса: Металл Материал горелки: Нержавеющая сталь Материал теплообменника: Медь Форма корпуса: Прямоугольная Цвет корпуса: Белый Розжиг горелки: Электронный Тип камеры сгорания: Открытая камера Вид управления: Механическое Регулировка температуры: Да Точность установки температуры: 1,0 °С Макс. производительность л/мин: 12 л/мин Макс. температура воды: 70 °С Мин. температура воды: 25 °С Расход природного газа, максимальный: 2.4 м3/час Расчетная номинальная мощность: 24 кВт Тип батареек: 2хD (LR20/R20) Набор крепежных элементов в комплекте: Да Количество режимов нагрева: Бесступенчатая регулировка мощности Тип дисплея: Информативный LED Подсветка дисплея: Да Индикация включения: Да Индикация температуры нагрева: Да Защита от включения без воды: Да Защита от перегрева: Да Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива): Да Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа): Да Предохранительный клапан давления: Да Вариант размещения: Вертикальное Вид установки (крепления): Настенная Номинальное давление природного газа: 13 мбар Мин. давление в водопроводе: 0.15 бар Макс. давление в водопроводе: 8 бар Резьба входного патрубка: 1/2 " Резьба выходного патрубка: 1/2 " Диаметр дымохода: 110 мм Вес товара (нетто): 8.41 кг Высота товара: 61 см Ширина товара: 35 см Глубина товара: 18.3 см
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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