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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery

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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 2
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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
24
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3 см
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
14 944 руб.  18 690 руб. 

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14 197 руб. 

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В наличии
Код товара: 721074
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery
14 944 руб. -20%
18 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
9.5

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery

Газовые водонагреватели серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа. Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды. Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг. Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник. Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа. В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности. Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Все вместе это обеспечивают надежную и безопасную работу колонки. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной. Характеристики: Материал внешнего корпуса: Металл Материал горелки: Нержавеющая сталь Материал теплообменника: Медь Форма корпуса: Прямоугольная Цвет корпуса: Белый Розжиг горелки: Электронный Тип камеры сгорания: Открытая камера Вид управления: Механическое Регулировка температуры: Да Точность установки температуры: 1,0 °С Макс. производительность л/мин: 12 л/мин Макс. температура воды: 70 °С Мин. температура воды: 25 °С Расход природного газа, максимальный: 2.4 м3/час Расчетная номинальная мощность: 24 кВт Тип батареек: 2хD (LR20/R20) Набор крепежных элементов в комплекте: Да Количество режимов нагрева: Бесступенчатая регулировка мощности Тип дисплея: Информативный LED Подсветка дисплея: Да Индикация включения: Да Индикация температуры нагрева: Да Защита от включения без воды: Да Защита от перегрева: Да Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива): Да Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа): Да Предохранительный клапан давления: Да Вариант размещения: Вертикальное Вид установки (крепления): Настенная Номинальное давление природного газа: 13 мбар Мин. давление в водопроводе: 0.15 бар Макс. давление в водопроводе: 8 бар Резьба входного патрубка: 1/2 " Резьба выходного патрубка: 1/2 " Диаметр дымохода: 110 мм Вес товара (нетто): 8.41 кг Высота товара: 61 см Ширина товара: 35 см Глубина товара: 18.3 см

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Развернуть
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые водонагреватели серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа. Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды. Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг. Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник. Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа. В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности. Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Все вместе это обеспечивают надежную и безопасную работу колонки. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной. Характеристики: Материал внешнего корпуса: Металл Материал горелки: Нержавеющая сталь Материал теплообменника: Медь Форма корпуса: Прямоугольная Цвет корпуса: Белый Розжиг горелки: Электронный Тип камеры сгорания: Открытая камера Вид управления: Механическое Регулировка температуры: Да Точность установки температуры: 1,0 °С Макс. производительность л/мин: 12 л/мин Макс. температура воды: 70 °С Мин. температура воды: 25 °С Расход природного газа, максимальный: 2.4 м3/час Расчетная номинальная мощность: 24 кВт Тип батареек: 2хD (LR20/R20) Набор крепежных элементов в комплекте: Да Количество режимов нагрева: Бесступенчатая регулировка мощности Тип дисплея: Информативный LED Подсветка дисплея: Да Индикация включения: Да Индикация температуры нагрева: Да Защита от включения без воды: Да Защита от перегрева: Да Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива): Да Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа): Да Предохранительный клапан давления: Да Вариант размещения: Вертикальное Вид установки (крепления): Настенная Номинальное давление природного газа: 13 мбар Мин. давление в водопроводе: 0.15 бар Макс. давление в водопроводе: 8 бар Резьба входного патрубка: 1/2 " Резьба выходного патрубка: 1/2 " Диаметр дымохода: 110 мм Вес товара (нетто): 8.41 кг Высота товара: 61 см Ширина товара: 35 см Глубина товара: 18.3 см
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Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14944 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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