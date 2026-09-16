Водонагреватель Royal Thermo RWH 80 Interio
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 80 Interio
Royal Thermo Interio - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне, созданный с применением всех передовых технологий. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. При производстве внутреннего бака водонагревателя применяется лазерная сварка. Передовая технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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