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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO

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Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 1
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 2
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 3
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 4
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 5
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
80
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
8
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 1
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 2
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 3
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 4
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 5
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
12 996 руб.  15 200 руб. 

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12 346 руб. 

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В наличии
Код товара: 714248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
12 996 руб. -14%
15 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нет
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
8
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х12
Вес, кг.
2

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO

Водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO — это компактное и технологичное решение для обеспечения мгновенной подачи горячей воды. Идеально подходящий для коммерческого использования или городской квартиры, он избавляет от необходимости в громоздком баке, предоставляя комфорт точно в тот момент, когда это необходимо. Бесперебойный комфорт в современном исполнении Стильный дизайнерский корпус с габаритами всего 14,1 x 19,1 x 8,5 см органично впишется в пространство кухни или санузла, не занимая полезную площадь. Аппарат способен производить до 3,5 литров нагретой воды в минуту, что достаточно для комфортного мытья посуды или гигиенических процедур. Электронная регулировка температуры позволяет с точностью до 1°C выставить нужное значение в диапазоне от 20° до 50°C, гарантируя полную безопасность и отсутствие ожогов. Интеллектуальный контроль и надежность Управление устройством интуитивно понятно благодаря цифровому дисплею с подсветкой. На экране всегда отображается текущая температура и статус работы. Модель оснащена двумя режимами нагрева, что позволяет гибко управлять потребляемой мощностью (максимум 8 кВт) и экономить энергию. Ваша безопасность — приоритет для инженеров Electrolux. Проточный водонагреватель надежно защищен от включения без воды и от перегрева. Степень защиты IPX4 означает, что прибор устойчив к брызгам воды, что делает его установку в ванной комнате абсолютно безопасной. Почему стоит купить именно эту модель? • Мгновенный нагрев: Вода нагревается сразу после открытия крана, вам не придется ждать. • Точность и комфорт: Электронный регулятор поддерживает заданную температуру без неприятных колебаний. • Экономия пространства: Невероятно компактные размеры — там, где другой нагреватель не поместится, Electrolux NPX 8 найдет свое место. • Простота монтажа: Резьба входного и выходного патрубков 1/2" и наличие крепежных элементов в комплекте упрощают установку. Решив заказать водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO в Москве, вы выбираете шведское качество, инновационные технологии и проверенную надежность. Цена на этот проточный водонагреватель полностью соответствует его высокому функционалу и брендовому происхождению. Подарите себе мгновенный комфорт и уверенность в каждом потоке воды.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нет
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Развернуть
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
8
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO — это компактное и технологичное решение для обеспечения мгновенной подачи горячей воды. Идеально подходящий для коммерческого использования или городской квартиры, он избавляет от необходимости в громоздком баке, предоставляя комфорт точно в тот момент, когда это необходимо. Бесперебойный комфорт в современном исполнении Стильный дизайнерский корпус с габаритами всего 14,1 x 19,1 x 8,5 см органично впишется в пространство кухни или санузла, не занимая полезную площадь. Аппарат способен производить до 3,5 литров нагретой воды в минуту, что достаточно для комфортного мытья посуды или гигиенических процедур. Электронная регулировка температуры позволяет с точностью до 1°C выставить нужное значение в диапазоне от 20° до 50°C, гарантируя полную безопасность и отсутствие ожогов. Интеллектуальный контроль и надежность Управление устройством интуитивно понятно благодаря цифровому дисплею с подсветкой. На экране всегда отображается текущая температура и статус работы. Модель оснащена двумя режимами нагрева, что позволяет гибко управлять потребляемой мощностью (максимум 8 кВт) и экономить энергию. Ваша безопасность — приоритет для инженеров Electrolux. Проточный водонагреватель надежно защищен от включения без воды и от перегрева. Степень защиты IPX4 означает, что прибор устойчив к брызгам воды, что делает его установку в ванной комнате абсолютно безопасной. Почему стоит купить именно эту модель? • Мгновенный нагрев: Вода нагревается сразу после открытия крана, вам не придется ждать. • Точность и комфорт: Электронный регулятор поддерживает заданную температуру без неприятных колебаний. • Экономия пространства: Невероятно компактные размеры — там, где другой нагреватель не поместится, Electrolux NPX 8 найдет свое место. • Простота монтажа: Резьба входного и выходного патрубков 1/2" и наличие крепежных элементов в комплекте упрощают установку. Решив заказать водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO в Москве, вы выбираете шведское качество, инновационные технологии и проверенную надежность. Цена на этот проточный водонагреватель полностью соответствует его высокому функционалу и брендовому происхождению. Подарите себе мгновенный комфорт и уверенность в каждом потоке воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12996 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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