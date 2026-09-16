Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
12 346 руб.
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
Водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO — это компактное и технологичное решение для обеспечения мгновенной подачи горячей воды. Идеально подходящий для коммерческого использования или городской квартиры, он избавляет от необходимости в громоздком баке, предоставляя комфорт точно в тот момент, когда это необходимо. Бесперебойный комфорт в современном исполнении Стильный дизайнерский корпус с габаритами всего 14,1 x 19,1 x 8,5 см органично впишется в пространство кухни или санузла, не занимая полезную площадь. Аппарат способен производить до 3,5 литров нагретой воды в минуту, что достаточно для комфортного мытья посуды или гигиенических процедур. Электронная регулировка температуры позволяет с точностью до 1°C выставить нужное значение в диапазоне от 20° до 50°C, гарантируя полную безопасность и отсутствие ожогов. Интеллектуальный контроль и надежность Управление устройством интуитивно понятно благодаря цифровому дисплею с подсветкой. На экране всегда отображается текущая температура и статус работы. Модель оснащена двумя режимами нагрева, что позволяет гибко управлять потребляемой мощностью (максимум 8 кВт) и экономить энергию. Ваша безопасность — приоритет для инженеров Electrolux. Проточный водонагреватель надежно защищен от включения без воды и от перегрева. Степень защиты IPX4 означает, что прибор устойчив к брызгам воды, что делает его установку в ванной комнате абсолютно безопасной. Почему стоит купить именно эту модель? • Мгновенный нагрев: Вода нагревается сразу после открытия крана, вам не придется ждать. • Точность и комфорт: Электронный регулятор поддерживает заданную температуру без неприятных колебаний. • Экономия пространства: Невероятно компактные размеры — там, где другой нагреватель не поместится, Electrolux NPX 8 найдет свое место. • Простота монтажа: Резьба входного и выходного патрубков 1/2" и наличие крепежных элементов в комплекте упрощают установку. Решив заказать водонагреватель Electrolux NPX 8 Aquatronic DIGITAL PRO в Москве, вы выбираете шведское качество, инновационные технологии и проверенную надежность. Цена на этот проточный водонагреватель полностью соответствует его высокому функционалу и брендовому происхождению. Подарите себе мгновенный комфорт и уверенность в каждом потоке воды.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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