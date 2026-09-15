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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
15 495 руб.  19 380 руб. 

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14 720 руб. 

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В наличии
Код товара: 679387
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo
15 495 руб. -20%
19 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х40х25
Вес, кг.
9.56

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo

Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo - по цене 15495 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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