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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Установка
универсальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
16 036 руб.  20 900 руб. 

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15 234 руб. 

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В наличии
Код товара: 714266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter
16 036 руб. -23%
20 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Ширина, см
43.5
Высота, см
97
Глубина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.49х0.28
Вес, кг.
25.2

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter

С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Ширина, см
43.5
Высота, см
97
Глубина, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
С водонагревателями Azurro горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют длительный период службы прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Azurro Inverter - стоимость товара 16036 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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