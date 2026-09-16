Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO
16 977 руб.
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO
Ключевые особенности: - Плоский корпус (глубина 33,5 см): Эргономичный дизайн экономит пространство. - Универсальный монтаж: Возможность вертикальной или горизонтальной установки. - Объем 100 л (88 л внутр.): Обеспечивает горячей водой семью из 4-5 человек. - Мощность 2,0 кВт: Эффективный нагрев от стандартной розетки 220В. - Время нагрева 180 мин до 75°С: Оптимальный нагрев для большого объема. - Медный ТЭН: Высокая эффективность и устойчивость к коррозии. - Эмалированное покрытие бака: Стеклоэмаль надежно защищает от коррозии. - Гарантия 5 лет на бак: Подтверждает надежность и долговечность. - ЭКО-режим (55°С): Снижает накипь, экономит энергию. - Встроенное УЗО: Устройство защитного отключения предотвращает поражение током. - Защита от перегрева: Автоматически отключает ТЭН при критической температуре. - Предохранительный клапан в комплекте: Сбрасывает избыточное давление. - Класс влагозащиты IPX4: Безопасная работа во влажной среде. - Теплоизоляция (18 мм): Сохраняет тепло, снижая теплопотери. - Магниевый анод увеличенного размера: Дополнительная защита от коррозии. - Механическое управление: Простой термостат с регулировкой температуры. - Индикация включения: Визуальный контроль работы прибора. - Универсальное подключение: Боковой или нижний подвод труб. - Металлический корпус: Прочный и надежный. - Дренажная трубка 0,8 м в комплекте: Упрощает слив воды. Для чего подходит: Ballu BWH/S 100 Level PRO идеально подходит для большой семьи из 4-5 человек в просторной квартире или частном доме. Объем 100 литров позволяет комфортно принимать душ всем членам семьи подряд, наполнять ванну и пользоваться горячей водой на кухне одновременно. Универсальный монтаж и плоский корпус позволяют установить его вертикально в ванной или горизонтально в котельной. Встроенное УЗО обеспечивает максимальную электробезопасность для всей семьи. Это надежное и экономичное решение с улучшенной защитой от накипи и коррозии.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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