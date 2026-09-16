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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO

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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 2
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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
17 870 руб.  23 280 руб. 

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16 977 руб. 

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В наличии
Код товара: 714258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO
17 870 руб. -23%
23 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
33.5
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x33.5x55.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.6х0.36
Вес, кг.
36.7

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO

Ключевые особенности: - Плоский корпус (глубина 33,5 см): Эргономичный дизайн экономит пространство. - Универсальный монтаж: Возможность вертикальной или горизонтальной установки. - Объем 100 л (88 л внутр.): Обеспечивает горячей водой семью из 4-5 человек. - Мощность 2,0 кВт: Эффективный нагрев от стандартной розетки 220В. - Время нагрева 180 мин до 75°С: Оптимальный нагрев для большого объема. - Медный ТЭН: Высокая эффективность и устойчивость к коррозии. - Эмалированное покрытие бака: Стеклоэмаль надежно защищает от коррозии. - Гарантия 5 лет на бак: Подтверждает надежность и долговечность. - ЭКО-режим (55°С): Снижает накипь, экономит энергию. - Встроенное УЗО: Устройство защитного отключения предотвращает поражение током. - Защита от перегрева: Автоматически отключает ТЭН при критической температуре. - Предохранительный клапан в комплекте: Сбрасывает избыточное давление. - Класс влагозащиты IPX4: Безопасная работа во влажной среде. - Теплоизоляция (18 мм): Сохраняет тепло, снижая теплопотери. - Магниевый анод увеличенного размера: Дополнительная защита от коррозии. - Механическое управление: Простой термостат с регулировкой температуры. - Индикация включения: Визуальный контроль работы прибора. - Универсальное подключение: Боковой или нижний подвод труб. - Металлический корпус: Прочный и надежный. - Дренажная трубка 0,8 м в комплекте: Упрощает слив воды. Для чего подходит: Ballu BWH/S 100 Level PRO идеально подходит для большой семьи из 4-5 человек в просторной квартире или частном доме. Объем 100 литров позволяет комфортно принимать душ всем членам семьи подряд, наполнять ванну и пользоваться горячей водой на кухне одновременно. Универсальный монтаж и плоский корпус позволяют установить его вертикально в ванной или горизонтально в котельной. Встроенное УЗО обеспечивает максимальную электробезопасность для всей семьи. Это надежное и экономичное решение с улучшенной защитой от накипи и коррозии.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
33.5
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x33.5x55.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ключевые особенности: - Плоский корпус (глубина 33,5 см): Эргономичный дизайн экономит пространство. - Универсальный монтаж: Возможность вертикальной или горизонтальной установки. - Объем 100 л (88 л внутр.): Обеспечивает горячей водой семью из 4-5 человек. - Мощность 2,0 кВт: Эффективный нагрев от стандартной розетки 220В. - Время нагрева 180 мин до 75°С: Оптимальный нагрев для большого объема. - Медный ТЭН: Высокая эффективность и устойчивость к коррозии. - Эмалированное покрытие бака: Стеклоэмаль надежно защищает от коррозии. - Гарантия 5 лет на бак: Подтверждает надежность и долговечность. - ЭКО-режим (55°С): Снижает накипь, экономит энергию. - Встроенное УЗО: Устройство защитного отключения предотвращает поражение током. - Защита от перегрева: Автоматически отключает ТЭН при критической температуре. - Предохранительный клапан в комплекте: Сбрасывает избыточное давление. - Класс влагозащиты IPX4: Безопасная работа во влажной среде. - Теплоизоляция (18 мм): Сохраняет тепло, снижая теплопотери. - Магниевый анод увеличенного размера: Дополнительная защита от коррозии. - Механическое управление: Простой термостат с регулировкой температуры. - Индикация включения: Визуальный контроль работы прибора. - Универсальное подключение: Боковой или нижний подвод труб. - Металлический корпус: Прочный и надежный. - Дренажная трубка 0,8 м в комплекте: Упрощает слив воды. Для чего подходит: Ballu BWH/S 100 Level PRO идеально подходит для большой семьи из 4-5 человек в просторной квартире или частном доме. Объем 100 литров позволяет комфортно принимать душ всем членам семьи подряд, наполнять ванну и пользоваться горячей водой на кухне одновременно. Универсальный монтаж и плоский корпус позволяют установить его вертикально в ванной или горизонтально в котельной. Встроенное УЗО обеспечивает максимальную электробезопасность для всей семьи. Это надежное и экономичное решение с улучшенной защитой от накипи и коррозии.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Level PRO - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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