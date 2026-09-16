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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
97
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
19 903 руб.  25 890 руб. 

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В наличии
Код товара: 714271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter
19 903 руб. -23%
25 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
97
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
мокрый
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
92.5
Глубина, см
35.5
Габариты (ВxШxГ), см
55x92.5x35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х61х37
Вес, кг.
31.4

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter

Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Особенности: Технология "Digital Inverter". Уникальная технология, реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Санитарная антибактериальная обработка воды "Bacteria Stop System". Система профессиональной антибактериальной обработки воды "Bacteria Stop System" – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим "Антизамерзание". Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4 °С. Характеристики: Серия: Azurro Inverter Область применения: бытовое оборудование (для домашнего использования) Форма корпуса: прямоугольная/плоская Номинальный объём: 80 л Объем внутреннего бака: 65 л Вариант размещения: вертикальное/горизонтальное Тип установки (крепления): настенный Тип подключения: боковое/нижнее Количество нагревательных элементов: 1 Тип нагревательного элемента: трубчатый электронагреватель (ТЭН) Время нагрева воды от 10 до 75°С: 256.8 мин Максимальная температура воды: 75 °С Минимальная температура воды: 30 °С Регулировка температуры: да (механический регулятор) Точность установки температуры: 0.1 °С Количество баков: 2 Внутреннее покрытие бака: эмаль Материал внешнего корпуса: металл Материал внутреннего бака: сталь с эмалированным покрытием Материал нагревательного элемента: медь Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе): 3 Максимальная потребляемая мощность: 2 кВт Минимальное рабочее давление: 0.8 бар



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
97
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
да
Тип ТЭНа
мокрый
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
92.5
Глубина, см
35.5
Габариты (ВxШxГ), см
55x92.5x35.5
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Особенности: Технология "Digital Inverter". Уникальная технология, реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Санитарная антибактериальная обработка воды "Bacteria Stop System". Система профессиональной антибактериальной обработки воды "Bacteria Stop System" – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим "Антизамерзание". Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4 °С. Характеристики: Серия: Azurro Inverter Область применения: бытовое оборудование (для домашнего использования) Форма корпуса: прямоугольная/плоская Номинальный объём: 80 л Объем внутреннего бака: 65 л Вариант размещения: вертикальное/горизонтальное Тип установки (крепления): настенный Тип подключения: боковое/нижнее Количество нагревательных элементов: 1 Тип нагревательного элемента: трубчатый электронагреватель (ТЭН) Время нагрева воды от 10 до 75°С: 256.8 мин Максимальная температура воды: 75 °С Минимальная температура воды: 30 °С Регулировка температуры: да (механический регулятор) Точность установки температуры: 0.1 °С Количество баков: 2 Внутреннее покрытие бака: эмаль Материал внешнего корпуса: металл Материал внутреннего бака: сталь с эмалированным покрытием Материал нагревательного элемента: медь Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе): 3 Максимальная потребляемая мощность: 2 кВт Минимальное рабочее давление: 0.8 бар


Теги товара: накопительные
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Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19903 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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