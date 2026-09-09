Водонагреватель Thermes Praktik 100 V
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265063
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.8
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х47
Вес, кг.
19.8
Описание товара Водонагреватель Thermes Praktik 100 V
Thermex PRAKTIK 100 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.8
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Развернуть
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Thermex PRAKTIK 100 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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