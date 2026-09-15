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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
18 872 руб.  21 200 руб. 

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17 928 руб. 

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В наличии
Код товара: 679393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
18 872 руб. -11%
21 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Размеры в упаковке, см
63х39х24
Вес, кг.
9.64

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White

Флагманская серия газовых водонагревателей Royce, в конструкцию которых положены самые передовые технологии, обладает высокой производительностью и долговечностью. Приборы оснащены удобным и безопасным электронным розжигом, а также информативным современным цифровым дисплеем, который отображает температуру нагрева воды, заряд батареи и индикацию пламени на горелке. Усиленный теплообменник из бескислородной меди, с обратным потоком, европейский тип горелки, увеличенный газоводяной узел – все это делает прибор максимально надежным и экономичным в эксплуатации. А 4-уровневая система защиты обеспечивает безопасную работу устройства.BURNOUT PROTECTION. Теплообменник, усиленный от прогорания и протечек.В данной модели установлен теплообменник по технологии BURNOUT PROTECTION, максимально усиленный в местах, подверженных тепловому и абразивному воздействию. Это повышает надежность и долговечность прибора.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Флагманская серия газовых водонагревателей Royce, в конструкцию которых положены самые передовые технологии, обладает высокой производительностью и долговечностью. Приборы оснащены удобным и безопасным электронным розжигом, а также информативным современным цифровым дисплеем, который отображает температуру нагрева воды, заряд батареи и индикацию пламени на горелке. Усиленный теплообменник из бескислородной меди, с обратным потоком, европейский тип горелки, увеличенный газоводяной узел – все это делает прибор максимально надежным и экономичным в эксплуатации. А 4-уровневая система защиты обеспечивает безопасную работу устройства.BURNOUT PROTECTION. Теплообменник, усиленный от прогорания и протечек.В данной модели установлен теплообменник по технологии BURNOUT PROTECTION, максимально усиленный в местах, подверженных тепловому и абразивному воздействию. Это повышает надежность и долговечность прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - данный товар вы можете купить по цене 18872 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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