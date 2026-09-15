Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
17 928 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
Флагманская серия газовых водонагревателей Royce, в конструкцию которых положены самые передовые технологии, обладает высокой производительностью и долговечностью. Приборы оснащены удобным и безопасным электронным розжигом, а также информативным современным цифровым дисплеем, который отображает температуру нагрева воды, заряд батареи и индикацию пламени на горелке. Усиленный теплообменник из бескислородной меди, с обратным потоком, европейский тип горелки, увеличенный газоводяной узел – все это делает прибор максимально надежным и экономичным в эксплуатации. А 4-уровневая система защиты обеспечивает безопасную работу устройства.BURNOUT PROTECTION. Теплообменник, усиленный от прогорания и протечек.В данной модели установлен теплообменник по технологии BURNOUT PROTECTION, максимально усиленный в местах, подверженных тепловому и абразивному воздействию. Это повышает надежность и долговечность прибора.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 670 руб. 29 330 руб.4668 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter
-
В наличииЦена 19 903 руб. 25 890 руб.4976 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 21 024 руб. 24 580 руб.5256 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter
-
В наличии БесплатноЦена 21 028 руб. 23 400 руб.5257 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0
-
В наличииЦена 21 670 руб. 33 840 руб.5418 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter
-
В наличииЦена 22 848 руб. 29 690 руб.5712 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 24 482 руб. 28 620 руб.6121 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter
-
В наличии БесплатноЦена 24 629 руб. 29 330 руб.6158 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
-
В наличииЦена 25 870 руб. 40 490 руб.6468 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter
-
В наличии БесплатноЦена 26 173 руб. 31 200 руб.6544 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
-
В наличииЦена 28 720 руб. 45 000 руб.7180 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter
-
В наличииЦена 29 260 руб. 34 200 руб.7315 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter
Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White