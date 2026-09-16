Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo
15 641 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo
Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты. Тихая работа Работа прибора не будет отвлекать от дел. Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки и ГВУ, благодаря этому колонка работает почти бесшумно. Информационный LED-дисплей Наличие современного цифрового дисплея позволяет контролировать точность нагрева воды до 1 °С. Благодаря ему вы всегда сможете видеть и регулировать уровень нагрева, поддерживая необходимый вам комфорт. Автоматический розжиг Для простого и безопасного использования газовые водонагреватели серии Fiery Turbo оснащены электронным розжигом. Достаточно просто открыть кран с горячей водой, чтобы зажглась горелка колонки. Это позволяет сделать расход газа минимальным. Медный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu создан из высококачественной меди с надежным защитным покрытием, это гарантируют надежную бесперебойную работу прибора. Стабильная работа Газовые водонагреватели серии Fiery Turbo подходят для установки и эксплуатации во всех регионах и областях России и странах СНГ, включая районы с нестабильным давлением воды и газа. Колонка стабильно работает даже если давлении воды и газа составляет всего 0,15 бар. Гарантия безопасности Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени – обеспечат надежную и безопасную работу водонагревателя. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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