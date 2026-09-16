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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo

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Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 3
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Габариты (ВxШxГ), см
61х35х18.3
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
16 464 руб.  20 590 руб. 

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15 641 руб. 

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В наличии
Код товара: 721075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo
16 464 руб. -20%
20 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61х35х18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
10.9

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo

Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты. Тихая работа Работа прибора не будет отвлекать от дел. Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки и ГВУ, благодаря этому колонка работает почти бесшумно. Информационный LED-дисплей Наличие современного цифрового дисплея позволяет контролировать точность нагрева воды до 1 °С. Благодаря ему вы всегда сможете видеть и регулировать уровень нагрева, поддерживая необходимый вам комфорт. Автоматический розжиг Для простого и безопасного использования газовые водонагреватели серии Fiery Turbo оснащены электронным розжигом. Достаточно просто открыть кран с горячей водой, чтобы зажглась горелка колонки. Это позволяет сделать расход газа минимальным. Медный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu создан из высококачественной меди с надежным защитным покрытием, это гарантируют надежную бесперебойную работу прибора. Стабильная работа Газовые водонагреватели серии Fiery Turbo подходят для установки и эксплуатации во всех регионах и областях России и странах СНГ, включая районы с нестабильным давлением воды и газа. Колонка стабильно работает даже если давлении воды и газа составляет всего 0,15 бар. Гарантия безопасности Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени – обеспечат надежную и безопасную работу водонагревателя. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61х35х18.3
Страна производитель
Китай
Описание
Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты. Тихая работа Работа прибора не будет отвлекать от дел. Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки и ГВУ, благодаря этому колонка работает почти бесшумно. Информационный LED-дисплей Наличие современного цифрового дисплея позволяет контролировать точность нагрева воды до 1 °С. Благодаря ему вы всегда сможете видеть и регулировать уровень нагрева, поддерживая необходимый вам комфорт. Автоматический розжиг Для простого и безопасного использования газовые водонагреватели серии Fiery Turbo оснащены электронным розжигом. Достаточно просто открыть кран с горячей водой, чтобы зажглась горелка колонки. Это позволяет сделать расход газа минимальным. Медный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu создан из высококачественной меди с надежным защитным покрытием, это гарантируют надежную бесперебойную работу прибора. Стабильная работа Газовые водонагреватели серии Fiery Turbo подходят для установки и эксплуатации во всех регионах и областях России и странах СНГ, включая районы с нестабильным давлением воды и газа. Колонка стабильно работает даже если давлении воды и газа составляет всего 0,15 бар. Гарантия безопасности Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени – обеспечат надежную и безопасную работу водонагревателя. Для защиты лицевой панели от перегрева и прогорания прибор дополнительно оснащен металлической пластиной.
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Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 12 Fiery Turbo - стоимость товара 16464 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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