Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
26
Описание товара Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU
Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на 40%. Все водонагреватели по результатам теста получают класс защиты от влаги и пыли IРХ4, доказывающий долгосрочную работу во влажной среде
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Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на 40%. Все водонагреватели по результатам теста получают класс защиты от влаги и пыли IРХ4, доказывающий долгосрочную работу во влажной среде
Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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