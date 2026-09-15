Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%12 379 руб. 16 150 руб.
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11 760 руб.
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В наличии
Код товара: 502020
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 379 руб. -23%
16 150 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
21.5
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro
Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
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Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - этот товар вы можете купить по цене 12379 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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