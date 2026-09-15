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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 10
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 10
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
11 780 руб.  16 600 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
11 780 руб. -29%
16 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.3

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse

Проточный газовый водонагреватель серии Eclipse предназначен для подачи горячей воды в квартирах и загородных домах. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Устройство обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды даже в районах с нестабильным давлением воды и газа. Продуманная система защиты делает работу водонагревателя безопасной. А современные технологии, примененные в конструкции прибора, делают его надежным и долговечным.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Проточный газовый водонагреватель серии Eclipse предназначен для подачи горячей воды в квартирах и загородных домах. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Устройство обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды даже в районах с нестабильным давлением воды и газа. Продуманная система защиты делает работу водонагревателя безопасной. А современные технологии, примененные в конструкции прибора, делают его надежным и долговечным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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