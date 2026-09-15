Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%11 780 руб. 16 600 руб.
В наличии
Код товара: 679390
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 780 руб. -29%
16 600 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.3
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
Проточный газовый водонагреватель серии Eclipse предназначен для подачи горячей воды в квартирах и загородных домах. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Устройство обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды даже в районах с нестабильным давлением воды и газа. Продуманная система защиты делает работу водонагревателя безопасной. А современные технологии, примененные в конструкции прибора, делают его надежным и долговечным.
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Проточный газовый водонагреватель серии Eclipse предназначен для подачи горячей воды в квартирах и загородных домах. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Устройство обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды даже в районах с нестабильным давлением воды и газа. Продуманная система защиты делает работу водонагревателя безопасной. А современные технологии, примененные в конструкции прибора, делают его надежным и долговечным.
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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