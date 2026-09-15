Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
11 461 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
Простой и безопасный в эксплуатации газовый водонагреватель Fiery Glass Pasta станет надежным ежедневным поставщиком горячей воды, независимо от внешних обстоятельств. Удобное механическое управление и автоматическое включение сделают эксплуатацию комфортной. Лицевая дизайн-панель, с нанесенным на нее принтом в итальянской стилистике, сохранит аккуратный внешний вид на протяжении всего срока службы. Панель выполнена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С и обработана антивандальным покрытием, надежно защищающим поверхность от мелких сколов, царапин и трещин. Длительный срок службы Прибор выполнен из высококачественных материалов с соблюдением современных высоких стандартов надежности и безопасности. Медный теплообменник со специальным покрытием, предотвращающим процесс окисления, сделан без использования свинца и других примесей, гарантируя бесперебойную и безопасную работу.
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