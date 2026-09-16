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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 8
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 8
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
10 140 руб.  16 030 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
10 140 руб. -37%
16 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
69x37x37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х42
Вес, кг.
11.5

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio

Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio накопительного типа работает от электричества, подойдет для установки в домах или коммерческих помещениях, где нет доступа к централизованной системе горячей воды или же требуется резервный источник. Модель с баком объемом 50 л и подойдет для подключения к 2-3 водозаборным точкам, к оборудованию можно подсоединить краны в туалете и на кухне, а также душ. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали, материал устойчив к коррозии и не влияет на состав и безопасность воды. Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio оснащен магниевым анодом, который предотвращает оседание известковых отложений и продлевает срок службы нагревательного элемента. Модель поддерживает работу с ограниченной мощностью для экономии электроэнергии. На корпусе находится дисплей, на котором видна температура, давление и текущий режим, а также есть индикация для уведомления о нагреве.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
69x37x37
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio накопительного типа работает от электричества, подойдет для установки в домах или коммерческих помещениях, где нет доступа к централизованной системе горячей воды или же требуется резервный источник. Модель с баком объемом 50 л и подойдет для подключения к 2-3 водозаборным точкам, к оборудованию можно подсоединить краны в туалете и на кухне, а также душ. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали, материал устойчив к коррозии и не влияет на состав и безопасность воды. Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio оснащен магниевым анодом, который предотвращает оседание известковых отложений и продлевает срок службы нагревательного элемента. Модель поддерживает работу с ограниченной мощностью для экономии электроэнергии. На корпусе находится дисплей, на котором видна температура, давление и текущий режим, а также есть индикация для уведомления о нагреве.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio - этот товар вы можете купить по цене 10140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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